Продюсер рассказал, в чем главный секрет хита Шуфутинского о 3 сентября

Сегодня 3 сентября, а это значит, что один из главных хитов Михаила Шуфутинского становится популярным, как никогда. Однако с выходом, песня не была оценена слушателями, а сам текст был несколько иным. По словам продюсера песни Евгения Кобылянского, в припеве вместо слова "переверну" пелось "перелистну". Об этом пишет OBOZREVATEL со ссылкой на URA.RU.

Михаил Шуфутинский - фото из открытых источников

Продюсер отмечает, что первичный вариант будущего хита ему понравился у поэта, но не понравился у композитора. Поэтому Кобылянский исправил все, что посчитал необходимым в гармонии и мелодии.

"Говорят, у композитора была ко мне небольшая обида. А у поэта не было, потому что я заменил одно единственное слово — "перелистну" на "переверну", – поделился продюсер.

Кобылянский подчеркнул, что после изменений, он обрел уверенность, что такой вариант песни станет хитом, невзирая на то, что ее формат не вписывался в формат радиостанций. Приход "эры караоке" помог обрести песне в исполнении Шуфутинского "новую жизнь". А с появлением интернета, "3 сентября" и вовсе стало мемом.





Отметим, что песня "3 сентября" впервые увидела мир в 1993 году. Тогда композицию о несчастной любви композитор Игорь Крутой и автор слов Игорь Николаев написали для совсем другого исполнителя. Но она настолько пришлась по душе Шуфутинскому, что российский шансонье уговорил музыкантов отдать шлягер именно ему. Шансонье рассказывает в песни о печальной истории расставания, которое случилось именно 3 сентября. Но есть ли в этой дате какой-то скрытый смысл, ни сам певец, ни авторы никогда не говорили.

Ранее издание "Комментарии" писало, что ABBA выпустит новые песни спустя 39 лет молчания.





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