ABBA выпустит новые песни спустя 39 лет молчания

Легендарная шведская группа ABBA готовит поклонникам необычный сюрприз спустя 39 лет молчания. Исполнители планируют представить не только новые музыкальные композиции, но и эффектное шоу с использованием голограммы.

ABBA / Фото: abbasite.com

По информации издания The Sun, участники коллектива уже в начале сентября хотят представить слушателям 5 новых песен, а в построенном театре на востоке Лондона устроить шоу под названием ABBA Voyage. На концерте будут использованы говорящие голограммы молодых Агнеты Фельтског, Бьорна Ульвеуса, Бенни Андерссона и Анни-Фрид Лингстад. Поставновкой шоу занимается сын одного из участников шведского коллектива.

Известно, что ABBA планировала свое эффектное возвращение на сцену еще в 2018 году, но из-за пандемии коронавирусной инфекции все пришлось отложить.





Отметим, что группа ABBA является одним из наиболее успешных коллективов за всю историю популярной музыки и самым успешным из числа созданных в Скандинавии. Музыка группы остается в плей-листах радиостанций, а их альбомы продолжают продаваться по сей день.

Последнюю музыкальную пластинку они выпустили в 1981 году и называлась она The Visitors. Запись материала к альбому началась в марте и закончилась в ноябре 1981 года на студии Polar Music Studios в Стокгольме.

Напомним, популярная американская группа The Pussycat Dolls в 2010 году распалась и таким решением расстроила армию поклонников. Но девушкам потребовалось 10 лет, чтобы понять свою ошибку и вернутся с новыми силами на сцену.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что культовый сериал конца 90-х возвращается на экраны.

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