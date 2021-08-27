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ABBA выпустит новые песни спустя 39 лет молчания

Шведская поп-группа ABBA намерена прерывать свое 39-летнее молчание и вернуться на сцену с новыми песнями

сегодня, 13:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Легендарная шведская группа ABBA готовит поклонникам необычный сюрприз спустя 39 лет молчания.  Исполнители планируют представить не только новые музыкальные композиции, но и эффектное шоу с использованием голограммы.

ABBA выпустит новые песни спустя 39 лет молчания

ABBA / Фото: abbasite.com

По информации издания The Sun, участники коллектива уже в начале сентября хотят представить слушателям 5 новых песен, а в построенном театре на востоке Лондона устроить шоу под названием ABBA Voyage. На концерте будут использованы говорящие голограммы молодых Агнеты Фельтског, Бьорна Ульвеуса, Бенни Андерссона и Анни-Фрид Лингстад. Поставновкой шоу занимается сын одного из участников шведского коллектива. 

Известно, что ABBA планировала свое эффектное возвращение на сцену еще в 2018 году, но из-за пандемии коронавирусной инфекции все пришлось отложить.

ABBA выпустит новые песни спустя 39 лет молчания - фото 2

Отметим, что группа ABBA является одним из наиболее успешных коллективов за всю историю популярной музыки и самым успешным из числа созданных в Скандинавии. Музыка группы остается в плей-листах радиостанций, а их альбомы продолжают продаваться по сей день. 

Последнюю музыкальную пластинку они выпустили в 1981 году и называлась она The Visitors. Запись материала к альбому началась в марте и закончилась в ноябре 1981 года на студии Polar Music Studios в Стокгольме.

Напомним, популярная американская группа The Pussycat Dolls в 2010 году распалась и таким решением расстроила армию поклонников. Но девушкам потребовалось 10 лет, чтобы понять свою ошибку и вернутся с новыми силами на сцену.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что культовый сериал конца 90-х возвращается на экраны.


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Источник: https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz/15977087/inside-abba-voyage-show-comeback/
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