Проиграла эту битву: звезда Instagram умерла от анорексии

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Елизавета Черных
Популярная немецкая Instagram-блогерша Йоси Мария скончалась от анорексии, с которой она боролась на протяжении нескольких лет. Сердце 24-летней девушки остановилось во время того, как она отдыхала на Канарских островах. Знаменитость умерла во сне, буквально на руках у своей подруги.
ФОТО: Из открытых источников
За некоторое время до смерти, девушка написала, что не хочет быть в числе тех 10 процентов, кто не может победить анорексию, на что ее мать оставила комментарий:
Йоси Мария имела невероятную популярность среди девушек, которые имели подобное заболевание, она была их мотиватором и помогала всем, кто столкнулся с анорексией. Блогер обращалась к своей стотысячной аудитории с рекомендацией не замалчивать о своих проблемах со здоровьем и не бояться просить помощи у общества.
Напомним, что 17 декабря ушел из жизни известный британский актер Джереми Буллок. Сердце знаменитости остановилось за 76-м году жизни. Джереми Булок получил всемирное признание благодаря роли охотника за головами Бобы Фетта в знаменитой серии фильмов "Звездные войны", а также он появлялся в роли Капитана Колтона в последнем эпизоде той же киносаги.
Ранее "Комментарии" сообщали, что известный знаменитый украинский хореограф Григорий Чапкис попал в больницу с двусторонним воспалением легких. Танцор рассказал о внезапном ухудшении состояния здоровья. По словам Чапкиса, он начал задыхаться и сразу же подумал, что это признак коронавирусного заболевания.
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