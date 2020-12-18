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Умер звезда серии фильмов "Звездные войны"

Актера не стало в возрасте 75 лет

сегодня, 08:55
Автор:

Елизавета Черных

17 декабря ушел из жизни известный британский актер Джереми Буллок. Сердце знаменитости остановилось за 76-м году жизни.

Умер звезда серии фильмов "Звездные войны"

ФОТО: Из открытых источников

Причиной смерти актера, по словам его представителей, стали осложнения, которые повлекла за собой болезнь Паркинсона.

"Он умер мирно, в больнице, в окружении своей семьи, от проблем со здоровьем, вызванных многолетней борьбой с болезнью", — подчеркнули его агенты. В Буллока остались жена, троe сыновей и десять внуков ", — говорится в сообщении представителей.

Джереми Булок получил всемирное признание благодаря роли охотника за головами Бобы Фетта в знаменитой серии фильмов "Звездные войны", а также появлялся в роли Капитана Колтона в последнем эпизоде той же киносаги. Британский актер также известен благодаря ролям в сериалах и фильмах "Доктор Кто", "Робин из Шервуда", "Возвращение джедая", "Призраки", "Аристократы", "Осьминожка" о Джеймсе Бонде и множества других. За свою блестящую карьеру, Джереми Буллок принял участие в около сотни кинопроектах и сыграл более 60 ролей.

Актер родился в 1945 году и уже в 17 лет получил главную роль в музыкальном фильме "Летний отпуск", а после получил известность в Великобритании благодаря роли в мелодраме "Новички", снятой BBC.

После появления в киносаге "Звездные войны", Джереми Буллок начал собирать сувениры с изображением своего персонажа, а к концу жизни его комната превратилась в настоящий музей Бобы Фетта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в возрасте 85 лет в  ушел из жизни знаменитый советский актер, театральный режиссер и поэт Валентин Гафт.


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Источник: https://lenta.ru/news/2020/12/18/star_wars/
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