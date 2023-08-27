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Пропагандисты "слили", где сейчас живет София Ротару

По словам продюсера, певица уехала за границу

сегодня, 22:20
Автор:
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Лиля Воробьева
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По словам российского продюсера Ильи Саглиани, звезда из Украины София Ротару, как только началась полномасштабная война, переехала с сыном в Европу. По его словам, певица приобрела объект недвижимости на территории Италии.

Пропагандисты "слили", где сейчас живет София Ротару

София Ротару (фото из открытых источников)

Саглиани добавляет, что квартира Ротару в российской столице теперь закрыта, поэтому в этот период артистка купила не одно жилье в Италии.


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"Нам рассказали, что у Ротару к этому времени уже не один объект недвижимости за рубежом. А квартира в Москве стоит закрыта. Вряд ли кто-то из коллег артистки в Москве с патриотической позицией будет связываться и помогать ей с продажей жилья. Продать его будет проблематично", – рассказал он, предоставляя комментарий российским СМИ.

По информации пропагандистского издания Kp.ru, в российской столице в Софии Ротару есть просторное помещение общей площадью 120 квадратных метров. Приобретенные звездой апартаменты, по ценам столичного рынка недвижимости стоят 60 миллионов рублей.

Еще нет информации, захочет ли в это время звезда избавиться от московской недвижимости. Но распространяются слухи, что Ротару хочет оформить московское жилище на собственную помощницу.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что София Ротару отказалась выступить на фестивале в поддержку Украины. По замыслу звездной певицы Лаймы Вайкуле, недавно был проведен фестиваль в городе Юрмала для поддержки Украины. На сцене мероприятия выступало немало звезд, а гостями фестиваля были Максим Галкин, Алла Пугачева, Андрей Макаревич и многие другие знаменитости.

Отвечая на вопросы представителей YouTube-канала "И грянул Грэм", Вайкуле сказала, что пригласила сюда и Софию Ротару, но украинская звезда не захотела приехать, чтобы выступить в Юрмале.
 



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