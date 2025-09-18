logo

Пропагандисты утверждают, что у сына известной украинской певицы есть паспорт РФ и платит налоги
НОВОСТИ

Пропагандисты утверждают, что у сына известной украинской певицы есть паспорт РФ и платит налоги

Российские пропагандисты утверждают, что сын Софии Ротару все еще является гражданином РФ

18 сентября 2025, 00:50
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

  Российские пропагандистские медиа распространили информацию о сыне певицы Софии Ротаре Руслане Евдокименко, утверждая, что у него есть паспорт РФ и якобы продолжает уплачивать налоги в бюджет страны-агрессора. Об этом сообщил один из прокремлевских Telegram-каналов.

Пропагандисты утверждают, что у сына известной украинской певицы есть паспорт РФ и платит налоги

София Ротару и Руслан Евдокименко (фото из открытых источников)

Руслан Евдокименко открыто демонстрирует свою проукраинскую позицию, что вызывает особое раздражение у российских пропагандистов. В то же время, они заявляют, что он не отказался от гражданства России, которое получил в 2015 году — уже после аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе.

"55-летний Евдокименко получил паспорт гражданина России в ноябре 2015 года. А в 2016-м пополнил ряды российских бизнесменов: зарегистрировал ИП, стал директором ООО "Вилла София". Владелицей виллы и исторического памятника архитектуры в Ялте оставалась его мать", — отмечают пропагандисты.

"Вилла София" превратилась в предмет споров для семьи Ротару. Певица пыталась продать дорогостоящую недвижимость, чтобы не потерять ее, однако оккупационные власти заявляли о планах "национализировать" имение. По утверждению представителей РФ, Евдокименко пытается сохранить право собственности на "Виллу София".

Кроме того, кремлевские источники утверждают, что семья Ротару и дальше пополняет российский бюджет, ухаживая за недвижимостью и выплачивая зарплаты работникам.

"До 2019 года семья получала доходы более 2 млн рублей и исправно отчитывалась перед российской налоговой. Однако уже в 2020 году компания оказалась в убытках на 6 млн, а в 2021 году Евдокименко окончательно ликвидировал бизнес. Чтобы избежать риска конфискации, София Ротару переоформила ялтинскую виллу на сына, который до сих пор остается ее владельцем с гражданством РФ. Несмотря на все, семья продолжает удерживать имение — платит налоги в бюджет России и оплачивает работу садовника", — отметили пропагандисты.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что пропагандисты "слили", где сейчас живет София Ротару . По словам российского продюсера Ильи Саглиани, звезда из Украины София Ротару, как только началась полномасштабная война, переехала с сыном в Европу. По его словам, певица приобрела объект недвижимости на территории Италии.

Саглиани добавляет, что квартира Ротару в российской столице теперь закрыта, поэтому в этот период артистка купила не одно жилье в Италии.



Источник: https://t.me/shot_shot
