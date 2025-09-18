logo_ukra

BTC/USD

116051

ETH/USD

4529.87

USD/UAH

41.19

EUR/UAH

48.77

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки персона Пропагандисти стверджують, що син відомої української співачки має паспорт РФ та платить податки
commentss НОВИНИ Всі новини

Пропагандисти стверджують, що син відомої української співачки має паспорт РФ та платить податки

Російські пропагандисти стверджують, що син Софії Ротару все ще є громадянином РФ

18 вересня 2025, 00:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Російські пропагандистські медіа поширили інформацію про сина співачки Софії Ротару Руслана Євдокименка, стверджуючи, що він має паспорт РФ і нібито продовжує сплачувати податки до бюджету країни-агресора. Про це повідомив один із прокремлівських Telegram-каналів.

Пропагандисти стверджують, що син відомої української співачки має паспорт РФ та платить податки

Софія Ротару та Руслан Євдокименко (фото з відкритих джерел)

Руслан Євдокименко відкрито демонструє свою проукраїнську позицію, що викликає особливе роздратування в російських пропагандистів. Водночас ті заявляють, що він не відмовився від громадянства Росії, яке отримав у 2015 році — вже після анексії Криму та початку бойових дій на Донбасі.

"55-річний Євдокименко отримав паспорт громадянина Росії у листопаді 2015 року. А в 2016-му поповнив ряди російських бізнесменів: зареєстрував ІП, став директором ТОВ “Вілла Софія”. Власницею вілли та історичної пам’ятки архітектури в Ялті залишалася його мати", — зазначають пропагандисти.

"Вілла Софія" перетворилася на предмет суперечок для родини Ротару. Співачка намагалася продати дороговартісну нерухомість, аби не втратити її, проте окупаційна влада заявляла про плани "націоналізувати" маєток. За твердженням представників РФ, Євдокименко намагається зберегти право власності на "Віллу Софія".

Крім того, кремлівські джерела стверджують, що родина Ротару й надалі поповнює російський бюджет, доглядаючи за нерухомістю та виплачуючи зарплати працівникам.

"До 2019 року сім’я отримувала прибутки понад 2 млн рублів і справно звітувала перед російською податковою. Однак уже в 2020-му компанія опинилася у збитках на 6 млн, а у 2021-му Євдокименко остаточно ліквідував бізнес. Щоб уникнути ризику конфіскації, Софія Ротару переоформила ялтинську віллу на сина, який і досі залишається її власником із громадянством РФ. Попри все, родина продовжує утримувати маєток — платить податки до бюджету Росії та оплачує роботу садівника", — зазначили пропагандисти.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що пропагандисти "злили", де зараз живе Софія РотаруЗа словами російського продюсера Іллі Сагліані,  зірка з України Софія Ротару, як тільки  почалась повномасштабна  війна, переїхала  з сином до Європи. Як він стверджує,  співачка придбала  об’єкт нерухомості  на території  Італії.

 Сагліані додає, що квартира  Ротару в  російській столиці  тепер  закрита, тому в цей період  артистка  купила не одне помешкання  в Італії.
 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/shot_shot
Теги:

Новини

Всі новини