Прошло 20 лет: как сегодня выглядит "девочка-катастрофа" из культового мема (ФОТО)

2000 год подарили интернету десятки культовых мемов, но лишь несколько из них стали настоящими символами эпохи. Один из самых известных "Девочка-катастрофа" (Disaster Girl), на котором маленькая девочка с загадочной улыбкой стоит на фоне горящего дома. Прошло уже 20 лет с момента создания фото. Как сложилась жизнь героини культового мема Зои Рот.

Мем "Девушка-катастрофа"

Фотографию "Девочки-катастрофы" сделал в 2005 году отец девочки, любительский фотограф из Северной Каролины. Тогда Зое Рот было всего четыре года. Семья жила рядом с пожарной станцией в городке Мэбэйн, и они решили посмотреть на контролируемый пожар во время учебы для местных спасателей. Пока дом горел, отец девочки сделал снимок, впоследствии изменивший их жизнь.

В 2007 году фото приняло участие в конкурсе Emotion Capture в журнале JPG и победило. А уже в следующем году кадр стал вирусным в сети, породив тысячи вариаций и ремиксов, от затопления Титаника до вымирания динозавров. Во всех них маленькая Зоя стояла с той же спокойной ухмылкой.

Мем "Девочка-катастрофа" с динозавром

"Девочка-катастрофа" стала одной из самых известных мемов 2000-х. The New York Times назвала его "важной частью канона интернет-мемов" и даже включила в "зал славы" цифровой культуры.

Зои Рот повторила мем "Девочка-катастрофа" спустя 20 лет

Зои Рот сегодня

Спустя годы сама Зои признавалась, что не обижается на мем и относится к нему с юмором.

"Мне нравится видеть, насколько креативны люди. Я чрезвычайно благодарна за этот опыт", — говорила девушка.

В 2021 году, когда мир охватила волна NFT, Зои Рот решила воспользоваться своим мемом. Она выставила Disaster Girl на продажу в качестве NFT-токена и продала его коллекционеру под псевдонимом @3FMusic за 486 716 долларов США. Часть вырученных средств Зои использовала для погашения студенческих кредитов после обучения в Университете Северной Каролины, где получила степень бакалавра по миру, войне и обороне.

Зои Рот сегодня

Сегодня 25-летняя Зои Рот живет в США и работает аналитикой по вопросам "умных городов" и интернет вещей в компании S&P Global.

