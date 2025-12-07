Минуло 20 років: як сьогодні виглядає "дівчинка-катастрофа" з культового мему (ФОТО)

2000 подарували інтернету десятки культових мемів, але лише кілька з них стали справжніми символами епохи. Один із найвідоміших "Дівчинка-катастрофа" (Disaster Girl), на якому маленька дівчинка з загадковою посмішкою стоїть на тлі палаючого будинку. Минуло вже 20 років від моменту створення фото. Як склалося життя героїні культового мему Зої Рот.

Мем "Дівчинка-катастрофа"

Фотографію "Дівчинки-катастрофи" зробив у 2005 році батько дівчинки, аматорський фотограф із Північної Кароліни. Тоді Зої Рот було лише чотири роки. Родина жила поруч із пожежною станцією в містечку Мебейн, і вони вирішили подивитися на контрольовану пожежу під час навчання для місцевих рятувальників. Поки будинок горів, батько дівчинки зробив знімок, який згодом змінив їхнє життя.

У 2007 році фото взяло участь у конкурсі Emotion Capture у журналі JPG і перемогло. А вже наступного року кадр став вірусним у мережі, породивши тисячі варіацій і реміксів, від "затоплення Титаніка" до "вимирання динозаврів". У всіх них маленька Зої стояла з тією ж спокійною усмішкою.

Мем "Дівчинка-катастрофа" з динозавром

"Дівчинка-катастрофа" стала одним із найвідоміших мемів 2000-х. The New York Times назвала його "важливою частиною канону інтернет-мемів" і навіть включила до "зали слави" цифрової культури.

Зої Рот повторила мем "Дівчинка-катастрофа" через 20 років

Зої Рот сьогодні

Через роки сама Зої зізнавалася, що не ображається на мем і ставиться до нього з гумором.

"Мені подобається бачити, наскільки креативними є люди. Я надзвичайно вдячна за цей досвід", — казала дівчина.

У 2021 році, коли світ охопила хвиля NFT, Зої Рот вирішила скористатися своїм мемом. Вона виставила Disaster Girl на продаж як NFT-токен і продала його колекціонеру під псевдонімом @3FMusic за 486 716 доларів США. Частину виручених коштів Зої використала, щоб погасити студентські кредити після навчання в Університеті Північної Кароліни, де отримала ступінь бакалавра з миру, війни та оборони.

Зої Рот сьогодні

Сьогодні 25-річна Зої Рот живе у США й працює аналітикинею з питань "розумних міст" та інтернету речей у компанії S&P Global.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, як сьогодні виглядає дівчинка з відомого мему в рожевій кофтинці.

Також "Коментарі" писали, що туриста депортували з США через мем з яйцеголовим віцепрезидентом Венсом.