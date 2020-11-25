Просто не узнать: Наталия Могилевская кардинально сменила имидж

Любимица украинской публики подготовила приятный сюрприз: она опубликовала новые снимки, на которых можно увидеть ее в совершенно новом имидже.

Наталия Могилевская. Фото: file.liga

Так, на своей странице в социальных сетях звезда разместила фотографии, на которых примерила разнообразные сезонные луки: от фактурного монохрома до ярких сочетаний.

"Мы пользуемся умом, чтобы казаться, а не сердцем чтобы быть", — написала Могилевская под новым постом.

Поклонники были в восторге от увиденного. Но многие даже не сразу ее узнали, потому что знаменитость перевоплотилась просто до неузнаваемости.

"Светлые тона в одежде очень освежают", — написала ivmarinochka. "Очень сильно!", — пишет venezia_salonkrasy. "Вы прекрасны!!!", — добавила lizavetadatskaya. "Какой неожиданный и интересный образ! Только к рыжему привыкли", — прокомментировала zrina_kate.

Не так давно артистка удивила фанатов не менее ярким образом, когда снялась в новой фотосессии для глянцевого журнала вместе со своей собакой. Так, на снимке она повторила легендарную позу Шэрон Стоун из фильма "Основной инстинкт". Под фото она объяснила подписчикам, почему выбрала для своей собаки такое необычное имя – Ая. Она долго не могла выбрать имя для питомца, поэтому решила составить его из первой и последней буквы алфавита.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Наталия Могилевская похвасталась стройными ногами в новой фотосессии.

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