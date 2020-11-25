kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 25.11.2020

BTC/USD

18988.34

ETH/USD

588.07

LTC/USD

86.83

НБУ 25.11.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона Просто не узнать: Наталия Могилевская кардинально сменила имидж
commentss НОВОСТИ Все новости

Просто не узнать: Наталия Могилевская кардинально сменила имидж

Исполнительница примерила несколько новых образов

сегодня, 18:30
Автор:

Любовь Блажко

Любимица украинской публики подготовила приятный сюрприз: она опубликовала новые снимки, на которых можно увидеть ее в совершенно новом имидже.

Просто не узнать: Наталия Могилевская кардинально сменила имидж

Наталия Могилевская. Фото: file.liga

Так, на своей странице в социальных сетях звезда разместила фотографии, на которых примерила разнообразные сезонные луки: от фактурного монохрома до ярких сочетаний.

"Мы пользуемся умом, чтобы казаться, а не сердцем чтобы быть", — написала Могилевская под новым постом.

Поклонники были в восторге от увиденного. Но многие даже не сразу ее узнали, потому что знаменитость перевоплотилась просто до неузнаваемости. 

"Светлые тона в одежде очень освежают", — написала ivmarinochka.

"Очень сильно!", — пишет venezia_salonkrasy.

"Вы прекрасны!!!", — добавила lizavetadatskaya.

"Какой неожиданный и интересный образ! Только к рыжему привыкли", — прокомментировала zrina_kate.

Не так давно артистка удивила фанатов не менее ярким образом, когда снялась в новой фотосессии для глянцевого журнала вместе со своей собакой. Так, на снимке она повторила легендарную позу Шэрон Стоун из фильма "Основной инстинкт". Под фото она объяснила подписчикам, почему выбрала для своей собаки такое необычное имя – Ая. Она долго не могла выбрать имя для питомца, поэтому решила составить его из первой и последней буквы алфавита. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Наталия Могилевская похвасталась стройными ногами в новой фотосессии. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/p/CH-hAvNgJuC/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ