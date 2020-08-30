Звезда сериала «Папик» заболела коронавирусом

Украинская актриса и певица, звезда телесериала "Папик" Дарья Петрожицкая должна была выступить со своим партнером Игорем Голуненко в новом сезоне телешоу "Танцы со звездами", премьера которого состоялась сегодня, 30 августа. Но знаменитости заболели коронавирусом и не смогут выступить на паркете. Об этом сообщил ведущий программы Юрий Горбунов в прямом эфире, передает ТСН.

Отмечается, что звезда "Папика" и ее партнер должны были сегодня станцевать джайв, но находятся дома, в условиях самоизоляции. Ведущий отметил, что в конце вечера они выйдут на видеосвязь и расскажут о своем состоянии, а также ответят, когда смогут вернуться на съемки "Танцев со звездами".

Дарья Петрожицкая | фото: Maya Maksimova

К слову, из-за коронавируса принять участие в шоу не смогла еще одна пара. Недавно стало известно, что украинская ведущая Ольга Фреймут также заразилась на Covid-19. Положительный тест получил и ее партнер Илья Падзина.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что коронавирусом также заболел музыкант Сергей Бабкин и его супруга Снежана. Знаменитости не знают, где могли подхватить вирус и призвали всех соблюдать меры безопасности.

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