Прямо на пороге театра: скончался известный актер

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Таисия Ерохина
В Москве ушел из
жизни актер Никита Логинов: ему стало плохо прямо возле театра. Об этом сообщает "Газета.
Ру".
Фото: РБК
Актер умер вчера,
27 сентября, на 57-м году жизни. Сообщается, что выходя из театра "Около дома
Станиславского", он почувствовал себя плохо и упал. Сердце актера перестало
биться буквально у крыльца театра, расположенного на Вознесенском переулке в
центре Москвы. К месту трагедии прибыли сотрудники полиции и медики, которые
констатировали смерть мужчины.
По предварительной
информации, причиной смерти Логинова стал сердечный приступ.
Никита Логинов
известен ролями в таких работах, как "Антикиллер", "ДМБ", "Последний мент",
"Московская сага", "Адвокат-9", "Неудача Пуаро", "Пятая стража", "Москва. Три
вокзала". Кроме того, в театре "Около дома Станиславского" он проработал около
40 лет.
Ранее сообщалось,
что в России авария унесла жизнь актера Дмитрия
Жулина. Мужчине было только 43 года. В Сети опубликованы ужасные кадры с места
смертельного ДТП.
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