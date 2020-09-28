kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 29.09.2020

BTC/USD

10810.76

ETH/USD

359.19

LTC/USD

45.85

НБУ 29.09.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.12

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Прямо на пороге театра: скончался известный актер
commentss НОВОСТИ Все новости

Прямо на пороге театра: скончался известный актер

Названа предварительная причина смерти

28 сентября 2020, 13:26 comments731
Автор:

Таисия Ерохина

В Москве ушел из жизни актер Никита Логинов: ему стало плохо прямо возле театра. Об этом сообщает "Газета. Ру".

Прямо на пороге театра: скончался известный актер

Фото: РБК

Актер умер вчера, 27 сентября, на 57-м году жизни. Сообщается, что выходя из театра "Около дома Станиславского", он почувствовал себя плохо и упал. Сердце актера перестало биться буквально у крыльца театра, расположенного на Вознесенском переулке в центре Москвы. К месту трагедии прибыли сотрудники полиции и медики, которые констатировали смерть мужчины.

По предварительной информации, причиной смерти Логинова стал сердечный приступ.

Никита Логинов известен ролями в таких работах, как "Антикиллер", "ДМБ", "Последний мент", "Московская сага", "Адвокат-9", "Неудача Пуаро", "Пятая стража", "Москва. Три вокзала". Кроме того, в театре "Около дома Станиславского" он проработал около 40 лет.

Ранее сообщалось, что в России авария унесла жизнь актера Дмитрия Жулина. Мужчине было только 43 года. В Сети опубликованы ужасные кадры с места смертельного ДТП.

Также мы писали, что ушел из жизни бывший мэр Киева.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости