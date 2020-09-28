Прямо на пороге театра: скончался известный актер

В Москве ушел из жизни актер Никита Логинов: ему стало плохо прямо возле театра. Об этом сообщает "Газета. Ру".

Фото: РБК

Актер умер вчера, 27 сентября, на 57-м году жизни. Сообщается, что выходя из театра "Около дома Станиславского", он почувствовал себя плохо и упал. Сердце актера перестало биться буквально у крыльца театра, расположенного на Вознесенском переулке в центре Москвы. К месту трагедии прибыли сотрудники полиции и медики, которые констатировали смерть мужчины.

По предварительной информации, причиной смерти Логинова стал сердечный приступ.

Никита Логинов известен ролями в таких работах, как "Антикиллер", "ДМБ", "Последний мент", "Московская сага", "Адвокат-9", "Неудача Пуаро", "Пятая стража", "Москва. Три вокзала". Кроме того, в театре "Около дома Станиславского" он проработал около 40 лет.

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