Прыжок с крыши, лагеря для отца и 16 лет запрета: шокирующие факты из жизни Лины Костенко, о которых молчат

19 марта Украина отмечает день рождения Лины Костенко – поэтессы, которую называют не просто классиком, а настоящей совестью нации. Ее тексты изучают в школах, цитируют в соцсетях и перечитывают в моменты, когда слова не имеют значения. Писательнице исполняется 96 лет.

Лина Костенко отмечает день рождения – писательнице 96!

За годы творчества Лина Костенко стала уникальным явлением – автором, который смог остаться независимым даже тогда, когда это означало молчание на десятилетие. Ее принципиальность, отказ от наград и дистанция от публичности лишь усиливают интерес к ее фигуре.

От мечты о небе до "железной женщины"

Еще в детстве будущая поэтесса мечтала стать летчицей. Она настолько восхищалась небом, что даже пыталась прыгнуть с импровизированным парашютом, сделанным из простыни и зонта.

Но жизнь подготовила другой путь. Ее отца в 1936 году репрессировали, и семья получила статус "врагов народа". Этот опыт сформировал характер, который позже назовут "железным".

В детстве Лина жила на Трухановом острове в Киеве – месте, которое во время Второй мировой войны было полностью уничтожено. Взрывы и война стали частью ее ранних воспоминаний.

16 лет молчания, сделавших ее легендой

Один из самых впечатляющих фактов – длительный запрет на печать ее произведений. Из-за принципиальной позиции и отказа подстраиваться под советскую систему Лина Костенко не публиковалась более 15 лет.

Это не сломило ее – напротив, сделало символом внутренней свободы.

Именно после этого периода появляются культовые тексты. В частности, роман в стихах "Маруся Чурай", вошедший в золотую классику Украинской литературы.

Отказ от наград и "молчание громко"

В 2005 году Лина Костенко отказалась от звания Героя Украины, заявив фразу, которая мгновенно стала афоризмом: "Политической бижутерии не ношу".

Она тоже отказывалась от других премий и почти не появляется на публике. Поэтесса не ведет социальные сети, не дает интервью и избегает телевидения.

Ее называют человеком, который "молчит громко" – ведь даже в отсутствии он влияет сильнее, чем многие публичные фигуры.

Чернобыль, космос и современность

Немногие знают, что с 1990-х годов Лина Костенко регулярно ездит в Чернобыльскую зону. Она исследует культуру полищуков и собирает уникальные материалы о пропавших деревнях.

В 2010 году поэтесса удивила читателей, издав прозаический роман "Записки украинского самашедшего" – единственный в своем жанре в его творчестве.

Ее именем даже назвали астероид – символическое признание масштаба ее фигуры.

А в 2024 году Лина Костенко получила звание почетной гражданки Киева.

Живая легенда, не требующая громкости

Лина Костенко – это больше, чем поэтесса. Это пример того, как слово может быть сильнее любой власти.

Она не стремилась к славе, но стала легендой. Не искала внимания, но получила его навсегда.

И сегодня, в свой день рождения, она остается голосом, который даже в тишине звучит громче всего.

