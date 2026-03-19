Стрибок із даху, табори для батька і 16 років заборони: шокуючі факти з життя Ліни Костенко, про які мовчать

19 березня Україна відзначає день народження Ліни Костенко – поетеси, яку називають не просто класиком, а справжньою совістю нації. Її тексти вивчають у школах, цитують у соцмережах і перечитують у моменти, коли слова мають значення. Письменниці виповнюється 96 років.

За роки творчості Ліна Костенко стала унікальним явищем – авторкою, яка змогла залишитися незалежною навіть тоді, коли це означало мовчання на десятиліття. Її принциповість, відмова від нагород і дистанція від публічності лише підсилюють інтерес до її постаті.

Від мрії про небо до "залізної жінки"

Ще в дитинстві майбутня поетеса мріяла стати льотчицею. Вона настільки захоплювалася небом, що навіть намагалася стрибнути з імпровізованим парашутом, зробленим із простирадла та парасолі.

Але життя підготувало інший шлях. Її батька у 1936 році репресували, і родина отримала статус "ворогів народу". Цей досвід сформував характер, який пізніше назвуть "залізним".

У дитинстві Ліна жила на Трухановому острові в Києві – місці, яке під час Другої світової війни було повністю знищене. Вибухи і війна стали частиною її ранніх спогадів.

16 років мовчання, які зробили її легендою

Один із найвражаючих фактів – тривала заборона на друк її творів. Через принципову позицію і відмову підлаштовуватися під радянську систему Ліна Костенко не публікувалася понад 15 років.

Це не зламало її – навпаки, зробило символом внутрішньої свободи.

Саме після цього періоду з’являються тексти, які стають культовими. Зокрема роман у віршах "Маруся Чурай", що увійшов до золотої класики Української літератури.

Відмова від нагород і "мовчання голосно"

У 2005 році Ліна Костенко відмовилася від звання Героя України, заявивши фразу, яка миттєво стала афоризмом: "Політичної біжутерії не ношу".

Вона також відмовлялася від інших премій і майже не з’являється на публіці. Поетеса не веде соціальних мереж, не дає інтерв’ю і уникає телебачення.

Її називають людиною, яка "мовчить голосно" – адже навіть у відсутності вона впливає сильніше, ніж багато публічних фігур.

Чорнобиль, космос і сучасність

Мало хто знає, що з 1990-х років Ліна Костенко регулярно їздить у Чорнобильську зону. Вона досліджує культуру поліщуків і збирає унікальні матеріали про зниклі села.

У 2010 році поетеса здивувала читачів, видавши прозовий роман "Записки українського самашедшого" – єдиний у своєму жанрі у її творчості.

Її ім’ям навіть назвали астероїд – символічне визнання масштабу її постаті.

А у 2024 році Ліна Костенко отримала звання почесної громадянки Києва.

Жива легенда, яка не потребує гучності

Ліна Костенко – це більше, ніж поетеса. Це приклад того, як слово може бути сильнішим за будь-яку владу.

Вона не прагнула слави, але стала легендою. Не шукала уваги, але отримала її назавжди.

І сьогодні, у свій день народження, вона залишається голосом, який навіть у тиші звучить найгучніше.

