Психанул: ведущий "Поля чудес" ушел во время съемок шоу (ВИДЕО)

Российский телеведущий Леонид Якубович, получивший известность благодаря шоу "Поле чудес", внезапно покинул площадку во время съемок юмористической программы "Что было дальше?". По информации пропагандистского телеграм-канала "Звездная пыль", Якубович посетил шоу, но покинул съемки довольно быстро.

Леонид Якубович (фото из открытых источников)

Причиной стало то, что ведущему не понравилось, как комики перебивали его во время записи программы. Как отмечается, Якубович не смог выдержать ситуацию и проявил агрессию, покинув площадку. После этого люди, находившиеся на съемках, пытались уговорить его вернуться, но им это не удалось.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что еще один украинский телеведущий сбежал в Россию . Известный ведущий из Украины Вадим Абрамов, который стал узнаваемым после проекта "Ревизор", уехал в РФ. Как выяснили, еще до 2016 года он проживал и строил карьеру в Украине, но позже уехал из страны, объяснив, что переезжает в другое место. Куда именно уехал Абрамов — не было информации.

Зато его соведущая Анна Жижа объясняла, что бывший коллега работает за границей в различных проектах в качестве редактора. Но уже в 2022 году выяснили, что бывший украинец живет в РФ. Тогда он уже имел работу на одном из развлекательных российских каналов "Пятница!" В 2023 году, не обращая внимание на полномасштабную войну в родной стране, Абрамов остался работать в России. Он теперь ведущий проекта "Четыре дачи". Готовя это шоу, телеведущий ездит по дачам жителей РФ и инспектирует их.

Какова позиция Вадима Абрамова о вторжении РФ на его родину — неизвестно. Оказывается, его социальные сети закрыты, поэтому узнать, что он об этом думает, нет возможности.