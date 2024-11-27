logo

BTC/USD

96564.70

ETH/USD

3672.98

LTC/USD

98.06

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

44.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Психанул: ведущий "Поля чудес" ушел во время съемок шоу (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Психанул: ведущий "Поля чудес" ушел во время съемок шоу (ВИДЕО)

Ведущий Якубович скрылся со съемок юмористического шоу.

27 ноября 2024, 23:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

   Российский телеведущий Леонид Якубович, получивший известность благодаря шоу "Поле чудес", внезапно покинул площадку во время съемок юмористической программы "Что было дальше?". По информации пропагандистского телеграм-канала "Звездная пыль", Якубович посетил шоу, но покинул съемки довольно быстро.

Психанул: ведущий "Поля чудес" ушел во время съемок шоу (ВИДЕО)

Леонид Якубович (фото из открытых источников)

Причиной стало то, что ведущему не понравилось, как комики перебивали его во время записи программы. Как отмечается, Якубович не смог выдержать ситуацию и проявил агрессию, покинув площадку. После этого люди, находившиеся на съемках, пытались уговорить его вернуться, но им это не удалось.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что еще один украинский телеведущий сбежал в Россию .  Известный ведущий из Украины Вадим Абрамов, который стал узнаваемым после проекта "Ревизор", уехал в РФ. Как выяснили, еще до 2016 года он проживал и строил карьеру в Украине, но позже уехал из страны, объяснив, что переезжает в другое место. Куда именно уехал Абрамов — не было информации.

Зато его соведущая Анна Жижа объясняла, что бывший коллега работает за границей в различных проектах в качестве редактора. Но уже в 2022 году выяснили, что бывший украинец живет в РФ.  Тогда он уже имел работу на одном из развлекательных российских каналов "Пятница!" В 2023 году, не обращая внимание на полномасштабную войну в родной стране, Абрамов остался работать в России. Он теперь ведущий проекта "Четыре дачи". Готовя это шоу, телеведущий ездит по дачам жителей РФ и инспектирует их. 

Какова позиция Вадима Абрамова о вторжении РФ на его родину — неизвестно. Оказывается, его социальные сети закрыты, поэтому узнать, что он об этом думает, нет возможности.

  



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/starsdustpro/40079
Теги:

Новости

Все новости