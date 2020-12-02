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Главная Новости Звезды персона Психиатру Марадоны выдвинули обвинения в смерти футболиста
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Психиатру Марадоны выдвинули обвинения в смерти футболиста

Статья, по которой обвиняется узкий специалист, не обнародуется

сегодня, 00:07
Автор:

Дмитрий Симоненко

Аргентинские правоохранители, расследуя обстоятельства преждевременной смерти футболиста Диего Марадоны, провели следственно — розыскные мероприятия в жилище и офисе его психиатра Агустины Косачовой. Кроме того, медик является одним из тех, кто обвиняется в причинении смерти футболисту, но оснований для задержания и взятия под стражу у представителей прокуратуры, по словам правозащитников Косачовой, нет. 

Психиатру Марадоны выдвинули обвинения в смерти футболиста

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что 25 ноября скончался легендарный аргентинский футболист, тренер сборной Аргентины Диего Марадона. Всемирно известному футбольному игроку было 60 лет. 

Адвокат легенды футбола Матиас Морли сообщил, что планирует начать расследование гибели Диего Марадоны. По словам правозащитника, футболист длительное время находился без присмотра медицинских работников, которых наняли специально для наблюдения за Марадоной после операции.  Матиас Морли также высказал претензию в адрес скорой помощи. По его словам, медики ехали слишком долго, вследствие чего не успели оказать Марадоне необходимую помощь. 

В рамках расследования смерти футболиста полиция провела обыски в доме и рабочем кабинете врача, были изъяты сотовые телефоны, компьютеры и медицинская документация, в том числе история болезни Марадоны. Врач подозревается в непредумышленном убийстве, неоказании помощи и оставлении больного без присмотра. Расследование начали после показаний дочерей Марадоны, которая усомнилась в действиях и квалификации Луке.





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Источник: https://tn.com.ar/policiales/2020/12/01/maradona-allanan-la-casa-y-el-consultorio-de-la-psiquiatra-del-diez/
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