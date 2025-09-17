Пугачева сделала резкое заявление после своего громкого интервью

Рубрики
Лиля Воробьева
Российская певица и легенда сцены Алла Пугачева, которая отказалась поддержать диктатора Путина в его кровавой войне против Украины и откровенно высказалась об этом в резонансном интервью с Екатериной Гордеевой, сделала новое громкое заявление.
Алла Пугачева (фото из открытых источников)
На своей странице в Instagram артистка написала: "Минутный порыв говорить пропал. Не лучше ли просто допить свой бокал. Мне лучше пойти улыбаясь". Этот пост появился после нескольких дней бурного обсуждения ее интервью и тысячи комментариев.
Пугачева оставила возможность комментировать запись, и под ней снова появилась волна поддержки от поклонников.
Среди отреагировавших была украинская певица Наталья Могилевская: "А кто-то заплачет возможно... Слава Богу за Вас", — написала она.
Также свой комментарий оставила российская актриса Татьяна Лазарева, не одобрившая агрессию РФ против Украины: "Алла Борисовна, и делайте что хотите, а мы просто будем наблюдать".
Напомним, что Алла Пугачева дала большое интервью журналистке Екатерине Гордеевой после продолжительного молчания. В нем она рассказала о своих мужчинах, семье, цензуре в СССР, а также объяснила, как сейчас относится к России и почему уехала из страны-агрессорки.
Также "Комментарии" писали о том, что Пугачева рассказала, что думает о Путине и публично обратилась к нему. Российская эстрадная звезда Алла Пугачева призналась, что раньше была поклонницей кремлевского диктатора Владимира Путина, поддерживала его на выборах и даже занималась агитацией.