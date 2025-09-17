logo

BTC/USD

116051

ETH/USD

4529.87

USD/UAH

41.19

EUR/UAH

48.77

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Пугачева сделала резкое заявление после своего громкого интервью
commentss НОВОСТИ Все новости

Пугачева сделала резкое заявление после своего громкого интервью

Алла Пугачева сделала новое заявление после реакции на интервью Екатерине Гордеевой.

17 сентября 2025, 00:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Российская певица и легенда сцены Алла Пугачева, которая отказалась поддержать диктатора Путина в его кровавой войне против Украины и откровенно высказалась об этом в резонансном интервью с Екатериной Гордеевой, сделала новое громкое заявление.

Пугачева сделала резкое заявление после своего громкого интервью

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram артистка написала: "Минутный порыв говорить пропал. Не лучше ли просто допить свой бокал. Мне лучше пойти улыбаясь". Этот пост появился после нескольких дней бурного обсуждения ее интервью и тысячи комментариев.

Пугачева оставила возможность комментировать запись, и под ней снова появилась волна поддержки от поклонников.

Среди отреагировавших была украинская певица Наталья Могилевская: "А кто-то заплачет возможно... Слава Богу за Вас", — написала она.

Также свой комментарий оставила российская актриса Татьяна Лазарева, не одобрившая агрессию РФ против Украины: "Алла Борисовна, и делайте что хотите, а мы просто будем наблюдать".

Напомним, что Алла Пугачева дала большое интервью журналистке Екатерине Гордеевой после продолжительного молчания. В нем она рассказала о своих мужчинах, семье, цензуре в СССР, а также объяснила, как сейчас относится к России и почему уехала из страны-агрессорки.

Также "Комментарии" писали о том, что Пугачева рассказала, что думает о Путине и публично обратилась к нему. Российская эстрадная звезда Алла Пугачева призналась, что раньше была поклонницей кремлевского диктатора Владимира Путина, поддерживала его на выборах и даже занималась агитацией.

"Я долго размышляла. Ведь Путин не глупый мужчина, я его знала лично. Я не просто поддерживала его, я отдавала за него свой голос. Я была настолько поражена, что даже агитировала. Казалось: "Ну вот, наконец!". Он произносил потрясающие слова. Даже по поводу Украины. думала: "Вот какой человек". И теперь, конечно, для меня это шок", – рассказала Пугачева в интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой на YouTube.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости