Пугачева сделала резкое заявление после своего громкого интервью

Российская певица и легенда сцены Алла Пугачева, которая отказалась поддержать диктатора Путина в его кровавой войне против Украины и откровенно высказалась об этом в резонансном интервью с Екатериной Гордеевой, сделала новое громкое заявление.

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram артистка написала: "Минутный порыв говорить пропал. Не лучше ли просто допить свой бокал. Мне лучше пойти улыбаясь". Этот пост появился после нескольких дней бурного обсуждения ее интервью и тысячи комментариев.

Пугачева оставила возможность комментировать запись, и под ней снова появилась волна поддержки от поклонников.

Среди отреагировавших была украинская певица Наталья Могилевская: "А кто-то заплачет возможно... Слава Богу за Вас", — написала она.

Также свой комментарий оставила российская актриса Татьяна Лазарева, не одобрившая агрессию РФ против Украины: "Алла Борисовна, и делайте что хотите, а мы просто будем наблюдать".

Напомним, что Алла Пугачева дала большое интервью журналистке Екатерине Гордеевой после продолжительного молчания. В нем она рассказала о своих мужчинах, семье, цензуре в СССР, а также объяснила, как сейчас относится к России и почему уехала из страны-агрессорки.

Также "Комментарии" писали о том, что Пугачева рассказала, что думает о Путине и публично обратилась к нему. Российская эстрадная звезда Алла Пугачева призналась, что раньше была поклонницей кремлевского диктатора Владимира Путина, поддерживала его на выборах и даже занималась агитацией.

"Я долго размышляла. Ведь Путин не глупый мужчина, я его знала лично. Я не просто поддерживала его, я отдавала за него свой голос. Я была настолько поражена, что даже агитировала. Казалось: "Ну вот, наконец!". Он произносил потрясающие слова. Даже по поводу Украины. думала: "Вот какой человек". И теперь, конечно, для меня это шок", – рассказала Пугачева в интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой на YouTube.