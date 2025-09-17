Пугачова зробила різку заяву після свого гучного інтерв'ю

Російська співачка та легенда сцени Алла Пугачова, яка відмовилася підтримати диктатора Путіна у його кривавій війні проти України та відверто висловилася про це в резонансному інтерв’ю з Катериною Гордєєвою, зробила нову гучну заяву.

Алла Пугачова (фото з відкритих джерел)

На своїй сторінці в Instagram артистка написала: "Хвилинний порив говорити пропав. Чи не краще просто допити свій келих. Мені краще піти посміхаючись". Цей пост з’явився після кількох днів бурхливого обговорення її інтерв’ю та тисяч коментарів.

Пугачова залишила можливість коментувати запис, і під ним знову з’явилася хвиля підтримки від прихильників.

Серед тих, хто відреагував, була українська співачка Наталя Могилевська: "А хтось заплаче можливо... Дякую Богу за Вас", – написала вона.

Також свій коментар залишила російська акторка Тетяна Лазарєва, яка не схвалила агресію РФ проти України: "Алла Борисівна, та робіть що хочете, а ми просто будемо спостерігати".

Нагадаємо, що Алла Пугачова дала велике інтерв’ю журналістці Катерині Гордєєвій після тривалого мовчання. У ньому вона розповіла про своїх чоловіків, родину, цензуру в СРСР, а також пояснила, як зараз ставиться до Росії та чому виїхала з країни-агресорки.

Також "Коментарі" писали про те, що Пугачова розповіла, що думає про Путіна і публічно звернулася до нього. Російська естрадна зірка Алла Пугачова зізналася, що раніше була прихильницею кремлівського диктатора Володимира Путіна, підтримувала його на виборах і навіть займалася агітацією.

"Я довго розмірковувала. Адже Путін не дурний чоловік, я його знала особисто. Я не просто підтримувала його, я віддавала за нього свій голос. Я була настільки вражена, що навіть агітувала. Здавалося: "Ну ось, нарешті!". Він виголошував приголомшливі слова. Навіть стосовно України. Усе, що я сама думала, він озвучував. Для мене це був справжній кумир. Я думала: "Ось яка людина". І тепер, звичайно, для мене це шок", – розповіла Пугачова в інтерв’ю російській журналістці Катерині Гордєєвій на YouTube.