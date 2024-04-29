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Пугачева собирается отказаться от своего замка у Москвы

В России все никак не могут определиться, что делать с недвижимостью Пугачевой

29 апреля 2024, 22:45
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российская знаменитость, певица-легенда Алла Пугачева , осудившая террористическое вторжение России в Украину, может отказаться от своего замка в поселке Грязь недалеко от Москвы, в пользу своих детей.

Пугачева собирается отказаться от своего замка у Москвы

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

Отмечают, что это единственное и верное решение, чтобы Пугачеву не смогли лишить наследства принудительно. Как информирует пропагандистское издание Teleprogramma , журналисты располагают информацией, что в июне певица планирует приехать в РФ, чтобы переоформить недвижимость со своего мужа Максима Галкина на себя, а позже выработать дарственную на замок собственным детям, дочери Лиге и сыну Гарри.

Как утверждает адвокат Александр Бенхин, это соглашение "совершенно чистое", между мужем и женой возможны любые дарственные.

"Все мы прекрасно понимаем, для чего это делается, потому что атмосфера обостряется. Они понимают, что не сегодня-завтра на Галкина могут серьезно "наехать", и тогда он уже будет отвечать имуществом. Надеются, наверное, что на Аллу Борисовну все-таки "не наедут", поскольку она национальное достояние. И она, в общем-то, в своих высказываниях аккуратнее, ей сложно что-то предъявить. .

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Алла Пугачева разозлила и довела до истерики россиян . Звезда из России Алла Пугачева, поддерживающая Украину и в начале полномасштабной войны уехавшая из РФ вместе с Максимом Галкиным и детьми, снова дала повод для ярости россиянам.

Главное в том, что недавно она отпраздновала выход новой песни и День желтых цветов – событие, которое всегда празднует Алла Борисовна с приходом весны. Видеоролик с праздника она обнародовала на своей странице в Instagram. Во время празднования Примадонна весело танцует на яхте под мелодию украинской песни "Ой на горе два дубка".
 




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