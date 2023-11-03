Пугачева вернулась в Россию

Известная советская и российская певица Алла Пугачева, которая вместе со своим мужем и детьми покинула Россию с началом масштабного вторжения в Украину, приехала в РФ. Об этом, как сообщают "Комментарии", гневно заявили прокремлевские росСМИ, паблики и телеграмм-каналы.

Пугачева в России

При этом сторонники Путина публикуют фото певицы, вероятно, сделанное на железнодорожном вокзале, на фоне одного из поездов Российской железной дороги.

Сторонники Путина и его войны в Украине уже обратились к председателю Следственного комитета РФ Бастрыкину и министру МВД Колокольцеву с требованием проверить Пугачеву, которая последняя время проживала в Израиле, по административной статье "Публичное оскорбление в Интернете". Их возмутили публикации "примадонны", в которых она называла россиян холопами и рабами.

Если Аллу Пугачеву признают виновной в этом правонарушении, ей грозит штраф в 10 тысяч рублей.

Ранее, Пугачева уже посещала Россию. Звезда прилетела в российскую столицу, чтобы присутствовать на похоронах своего давнего друга – российского кутюрье Валентина Юдашкина. Прощание с модельером прошло в Москве 6 мая 2023 года.

После решения министерства юстиции РФ о включении Максима Галкина, выступившего против вторжения России в Украину, в список физлиц-"иностранных агентов" Пугачёва в Инстаграмме попросила российские власти признать её также "иностранным агентом" вслед за мужем. Кроме того, она высказалась против войны в Украине: "Прошу зачислить меня в число иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания и мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан".

Тем временем, Путин "похвалил" Орду за ее жестокость.

Украинцы полагаются на Telegram для получения новостей во время войны.

А эксперты рассказали, может ли РФ устроить ядерную катастрофу.