"Пушкарева" попала в больницу: что произошло со звездой известного сериала

Ткачова Марія
Звезду российского сериала Не родись красивой Нелли Уварову госпитализировали с травмой ноги после инцидента на катке в Москве.
«Пушкарева» попала в больницу
По данным российских СМИ, 45-летняя актриса каталась на коньках в районе Хамовников, когда неудачно упала и сломала концовку. Медиков вызвали прямо на каток в спорткомплексе "Лужники". После оказания первой помощи Уварову доставили в институт скорой помощи имени Склифосовского.
Это уже не первая серьезная травма актрисы за последнее время. В марте этого года ей удалили спицы из руки после перелома лучевой кости. По информации медиков, предварительная травма заживала более полутора лет.
О состоянии здоровья актрисы после госпитализации официальных комментариев пока не поступало.