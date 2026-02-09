logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.03

EUR/UAH

51.12

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона "Пушкарева" попала в больницу: что произошло со звездой известного сериала
commentss НОВОСТИ Все новости

"Пушкарева" попала в больницу: что произошло со звездой известного сериала

Российскую актрису Нелли Уварову, известную по сериалу «Не родись красивой», госпитализировали после падения на катке в Москве

9 февраля 2026, 20:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Звезду российского сериала Не родись красивой Нелли Уварову госпитализировали с травмой ноги после инцидента на катке в Москве.

"Пушкарева" попала в больницу: что произошло со звездой известного сериала

«Пушкарева» попала в больницу

По данным российских СМИ, 45-летняя актриса каталась на коньках в районе Хамовников, когда неудачно упала и сломала концовку. Медиков вызвали прямо на каток в спорткомплексе "Лужники". После оказания первой помощи Уварову доставили в институт скорой помощи имени Склифосовского.

Это уже не первая серьезная травма актрисы за последнее время. В марте этого года ей удалили спицы из руки после перелома лучевой кости. По информации медиков, предварительная травма заживала более полутора лет.

О состоянии здоровья актрисы после госпитализации официальных комментариев пока не поступало.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что комик Нурлан Сабуров впервые публично прокомментировал запрет на въезд в Россию после того, как он был выдворен из страны. Об этом сообщает издание Meduza.
В сообщении в Instagram Сабуров заявил, что не намерен детально комментировать сложившуюся ситуацию, поскольку этим вопросом занимаются его юристы. В то же время, он решил высказать личную позицию относительно своего творческого пути. Комик напомнил, что его карьера началась 15 лет назад в Екатеринбурге, а затем продолжилась в Москве. За это время, по его словам, он выступал во многих городах России, часто неоднократно, и повсюду сталкивался с теплой и дружеской реакцией публики. Сабуров заявил, что благодарен России за возможность творческого развития, становления как артиста и формирования большой многонациональной аудитории как в самой стране, так и за ее пределами. На данный момент страница Нурлана Сабурова в Instagram закрыта для просмотра. Детали решения о запрете на въезд и его сроки официально не уточняются.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/mash/71729
Теги:

Новости

Все новости