«Пушкарьова» потрапила у лікарню: що сталося із зіркою відомого серіалу

Ткачова Марія
Зірку російського серіалу "Не родись красивой" Неллі Уварову госпіталізували з травмою ноги після інциденту на ковзанці в Москві.
«Пушкарьова» потрапила у лікарню
За даними російських ЗМІ, 45-річна акторка каталася на ковзанах у районі Хамовників, коли невдало впала та зламала кінцівку. Медиків викликали безпосередньо на каток у спорткомплексі "Лужники". Після надання першої допомоги Уварову доправили до інституту швидкої допомоги імені Скліфосовського.
Це вже не перша серйозна травма акторки за останній час. У березні цього року їй видалили спиці з руки після перелому променевої кістки. За інформацією медиків, попередня травма заживала понад півтора року.
Про стан здоров’я акторки після госпіталізації офіційних коментарів наразі не надходило.