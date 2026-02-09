«Пушкарьова» потрапила у лікарню: що сталося із зіркою відомого серіалу

Зірку російського серіалу "Не родись красивой" Неллі Уварову госпіталізували з травмою ноги після інциденту на ковзанці в Москві.

«Пушкарьова» потрапила у лікарню

За даними російських ЗМІ, 45-річна акторка каталася на ковзанах у районі Хамовників, коли невдало впала та зламала кінцівку. Медиків викликали безпосередньо на каток у спорткомплексі "Лужники". Після надання першої допомоги Уварову доправили до інституту швидкої допомоги імені Скліфосовського.

Це вже не перша серйозна травма акторки за останній час. У березні цього року їй видалили спиці з руки після перелому променевої кістки. За інформацією медиків, попередня травма заживала понад півтора року.

Про стан здоров’я акторки після госпіталізації офіційних коментарів наразі не надходило.

