logo

BTC/USD

51862.00

ETH/USD

2845.17

LTC/USD

70.50

USD/UAH

38.40

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона "Путин – чистое зло": российская актриса призвала посадить его в тюрьму
commentss НОВОСТИ Все новости

"Путин – чистое зло": российская актриса призвала посадить его в тюрьму

Маша Машкова призвала остановить зло, то есть Путина

18 февраля 2024, 23:35
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Актриса из РФ Мария Машкова , признавшая Россию агрессором, а всех, кто поддерживает войну на территории Украины, — преступниками, отреагировала на смерть оппозиционного политика из агрессивной России — Алексея Навального.

"Путин – чистое зло": российская актриса призвала посадить его в тюрьму

Мария Машкова (фото из открытых источников)

В социальных сетях россиянка разместила фото политика и написала пост, посвященный Навальному. Она обнародовала видео, где еще жив Навальный говорит:

"Что нужно для торжества зла? Это бездействие добрых людей. Поэтому бездействовать — не надо", — сказал здоровый Навальный, имея в виду российских граждан, безоговорочно выполняющих приказы своего вождя Путина.

"Я умоляю весь мир... Все уже знают, что Путин — это чистое зло. Он убивает людей внутри своей страны и снаружи. Это не остановится. Почему???? Почему мы все не можем объединиться и посадить этого сумасшедшего в тюрьму, где ему и место?- задала риторический вопрос Мария Машкова.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в российской колонии умер Навальный . В сообщении указано, что Алексей Навальный после прогулки начал чувствовать себя плохо и вроде бы сразу упал в обморок. В ФСИН подчеркивают, что в Навальный сразу прибыли медики из учреждения, вызвавших бригаду скорой помощи.

Вместе с тем, в российских пабликах сообщают, что якобы причиной смерти оппозиционера Навального стал оторвавшийся тромб. Напомним, еще 14 февраля политика Алексея Навального, находящегося в исправительной колонии №3 "Полярный волк" в Ямало-Ненецком автономном округе, была отправлена в штрафной изолятор (ШИЗО) на 15 суток. Об этом сообщила пресс-секретарь Кира Ярмыш. При этом он не уточнил, что явилось причиной такого решения.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/reel/C3aj_-0CdZR/?utm_source=ig_embed&ig_rid=9d9950e5-a06d-4eb2-8c57-31397ff80ee3
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости