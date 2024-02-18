"Путин – чистое зло": российская актриса призвала посадить его в тюрьму

Актриса из РФ Мария Машкова , признавшая Россию агрессором, а всех, кто поддерживает войну на территории Украины, — преступниками, отреагировала на смерть оппозиционного политика из агрессивной России — Алексея Навального.

Мария Машкова (фото из открытых источников)

В социальных сетях россиянка разместила фото политика и написала пост, посвященный Навальному. Она обнародовала видео, где еще жив Навальный говорит:

"Что нужно для торжества зла? Это бездействие добрых людей. Поэтому бездействовать — не надо", — сказал здоровый Навальный, имея в виду российских граждан, безоговорочно выполняющих приказы своего вождя Путина.

"Я умоляю весь мир... Все уже знают, что Путин — это чистое зло. Он убивает людей внутри своей страны и снаружи. Это не остановится. Почему???? Почему мы все не можем объединиться и посадить этого сумасшедшего в тюрьму, где ему и место?- задала риторический вопрос Мария Машкова.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в российской колонии умер Навальный . В сообщении указано, что Алексей Навальный после прогулки начал чувствовать себя плохо и вроде бы сразу упал в обморок. В ФСИН подчеркивают, что в Навальный сразу прибыли медики из учреждения, вызвавших бригаду скорой помощи.

Вместе с тем, в российских пабликах сообщают, что якобы причиной смерти оппозиционера Навального стал оторвавшийся тромб. Напомним, еще 14 февраля политика Алексея Навального, находящегося в исправительной колонии №3 "Полярный волк" в Ямало-Ненецком автономном округе, была отправлена в штрафной изолятор (ШИЗО) на 15 суток. Об этом сообщила пресс-секретарь Кира Ярмыш. При этом он не уточнил, что явилось причиной такого решения.