logo

BTC/USD

23770.23

ETH/USD

1655.77

LTC/USD

95.53

USD/UAH

39.10

EUR/UAH

41.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Путин наградил известного американского актера
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин наградил известного американского актера

Владимир Путин наградил актера Стивена Сигала орденом Дружбы

сегодня, 16:08
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин вручил награду Стивену Сигалу за якобы вклад в международное культурное и гуманитарное сотрудничество. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Путин наградил известного американского актера

Стивен Сигал и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Бывший американский актер Стивен Сигал был награжден орденом Дружбы. Соответствующее распоряжение Владимира Путина появилось на русском портале правовой информации.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"За большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества", – говорится в документе.

Сигал проживает около семи лет в России и исполняет обязанности специального представителя министерства иностранных дел РФ. Главные направления его деятельности направлены на Соединенные Штаты и Японию.

Актер в 2016 году получил паспорт гражданина Российской Федерации, который ему вручал лично Владимир Путин. Сигал несколько раз сообщал, что положительно относится к аннексии Крыма, а с самого начала полномасштабного вторжения американский актер еще больше поддерживал действия президента России Владимира Путина.

Стивен Сигал в своих выступлениях повторяет нарративы российской пропаганды, утверждая, что якобы какие-то внешние силы влияют на войну, а Россия ни в чем не виновата. Интересно, что в одном из интервью Сигал рассказывал о периоде жизни, когда помогал ЦРУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генеральный секретарь ООН указывает на массовые нарушения прав человека в Украине, осуществляемые при содействии российской Федерации.

Также "Комментарии" писали, что Кремль отреагировал на возможные поставки оружия из Китая. Ранее директор ЦРУ подчеркнул, что в Пекине рассматривают



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302270006?index=14&rangeSize=1
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!