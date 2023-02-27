Путин наградил известного американского актера

Российский диктатор Владимир Путин вручил награду Стивену Сигалу за якобы вклад в международное культурное и гуманитарное сотрудничество. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Стивен Сигал и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Бывший американский актер Стивен Сигал был награжден орденом Дружбы. Соответствующее распоряжение Владимира Путина появилось на русском портале правовой информации.

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"За большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества", – говорится в документе.

Сигал проживает около семи лет в России и исполняет обязанности специального представителя министерства иностранных дел РФ. Главные направления его деятельности направлены на Соединенные Штаты и Японию.

Актер в 2016 году получил паспорт гражданина Российской Федерации, который ему вручал лично Владимир Путин. Сигал несколько раз сообщал, что положительно относится к аннексии Крыма, а с самого начала полномасштабного вторжения американский актер еще больше поддерживал действия президента России Владимира Путина.

Стивен Сигал в своих выступлениях повторяет нарративы российской пропаганды, утверждая, что якобы какие-то внешние силы влияют на войну, а Россия ни в чем не виновата. Интересно, что в одном из интервью Сигал рассказывал о периоде жизни, когда помогал ЦРУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генеральный секретарь ООН указывает на массовые нарушения прав человека в Украине, осуществляемые при содействии российской Федерации.

Также "Комментарии" писали, что Кремль отреагировал на возможные поставки оружия из Китая. Ранее директор ЦРУ подчеркнул, что в Пекине рассматривают