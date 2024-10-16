Российская певица Ирина Нельсон, поддерживающая агрессивную политику России и вторжение в Украину, заявила, что Алла Пугачева, открыто критикующая политику Кремля, может вернуться в Россию после того, как ситуация "устаканится". Пугачева покинула Россию вместе со своей семьей в 2022 году, выразив свое несогласие с действиями правительства.

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

В интервью для российских пропагандистских СМИ Нельсон отметила, что президент РФ Владимир Путин якобы щедр и "позволит" Пугачевой вернуться. По ее словам, Путин не будет препятствовать возвращению артистов и, по ее мнению, Пугачева вернется, когда ситуация стабилизируется.

"Президент РФ Владимир Путин, по-моему, сказал, что мы не будем препятствовать никому. Он очень щедрый, у него любвеобильное сердце. Когда все устаканится, я думаю, она приедет", – заявила Нельсон.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Алла Пугачева оплакивает своего близкого друга . Алла Пугачева, открыто осудившая политику Кремля и уехавшая из России, вышла на связь через соцсети, оставив трогательное послание в честь дня рождения покойного модельера Валентина Юдашкина. Под постом его вдовы певица коротко написала: "Незабываемый!", выразив таким образом свою память и скорбь.

Пугачева имела близкие отношения с семьей Юдашкина. Она присутствовала на его похоронах даже после того, как переехала в Израиль. Перед смертью Юдашкин также посещал ее в Израиле, несмотря на тяжелую борьбу с раком почки, что явилось важным жестом дружбы и поддержки.

Также "Комментарии" писали о том, что в соцсетях известной певицы из РФ и ее мужа появилось поздравление Путину. Алла Пугачева, публично выступившая против вторжения России в Украину и уехавшая с семьей в Израиль еще в 2022 году, продолжает сталкиваться с нападками со стороны российских пользователей соцсетей. Несмотря на открытую критику политики Путина, сторонники режима не прекращают писать оскорбительные комментарии на ее страницах в социальных сетях.

