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"Путин убил мою маму": известная грузинская певица обвинила Кремль

Тамара Гвердцители неожиданно для многих в стране-оккупанте оказалась в лагере невозвращенцев.

7 апреля 2024, 22:55
Автор:
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Лиля Воробьева
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Грузинская артистка Тамара Гвердцители после 2014 года пыталась иметь отношения и со страной-агрессоркой, и с Украиной, однако избегала публичных высказываний. После начала войны певица осталась немногословной, но поступки артистки говорят сами за себя.

"Путин убил мою маму": известная грузинская певица обвинила Кремль

Тамара Гвердцители (фото из открытых источников)

Забрав маму, коренную одесситку Инну Вольфовну, она покинула Россию весной 2022 года и не хочет туда возвращаться. Сейчас она проживает на территории Грузии, все выступления в России она упразднила, а по собственной концертной программе не поет песен на русском языке.

Известный поэт-песенник Юрий Рыбчинский объяснил на YouTube-канале "ДОМ", что заставило Гвердцители пойти на такие решительные действия. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Инна Вольфовна начала постепенно угасать — то, что захватчики делали с Украиной и ее родной Одессой, разбило ей сердце. Затем мама певицы умерла осенью 2022 года, скучая по судьбе родной земли.

"С Гвердцители мы встречались уже после войны, в Испании виделись с ней. Мама – одесситка. А всю жизнь мама и Тамара были неразлучны. Это для нее как правая рука. Они привыкли вместе быть. И мама очень хорошая женщина была. И когда началась война, когда началась бомбардировка Одессы, она позвала Тамару и сказала: "Мою Одессу, Одессу-маму бомбят – мы прощаемся с Россией." И несмотря на то, что там и состояние, и квартира, и все. Более 10 лет прожили в Москве, и они вернулись в Грузию. Но она так переживала, умершая мама. Поэтому Тамара говорит: "Это Путин убил мою маму". Она не простила смерти мамы. Для нее это настоящая трагедия", — сказал Рыбчинский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Российская актриса назвала Путина вором , а РФ — "больным обществом"



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Обсуждения

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5.10

7 апреля 2024, 22:37

https://cchr.org.ua/chem-na-samom-dele-zanyata-psihiatriya-v-ukraine/ [email protected] вот где написано может еще где-то ?


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