"Путин убил мою маму": известная грузинская певица обвинила Кремль



















Грузинская артистка Тамара Гвердцители после 2014 года пыталась иметь отношения и со страной-агрессоркой, и с Украиной, однако избегала публичных высказываний. После начала войны певица осталась немногословной, но поступки артистки говорят сами за себя.

Тамара Гвердцители (фото из открытых источников)

Забрав маму, коренную одесситку Инну Вольфовну, она покинула Россию весной 2022 года и не хочет туда возвращаться. Сейчас она проживает на территории Грузии, все выступления в России она упразднила, а по собственной концертной программе не поет песен на русском языке.

Известный поэт-песенник Юрий Рыбчинский объяснил на YouTube-канале "ДОМ", что заставило Гвердцители пойти на такие решительные действия. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Инна Вольфовна начала постепенно угасать — то, что захватчики делали с Украиной и ее родной Одессой, разбило ей сердце. Затем мама певицы умерла осенью 2022 года, скучая по судьбе родной земли.

"С Гвердцители мы встречались уже после войны, в Испании виделись с ней. Мама – одесситка. А всю жизнь мама и Тамара были неразлучны. Это для нее как правая рука. Они привыкли вместе быть. И мама очень хорошая женщина была. И когда началась война, когда началась бомбардировка Одессы, она позвала Тамару и сказала: "Мою Одессу, Одессу-маму бомбят – мы прощаемся с Россией." И несмотря на то, что там и состояние, и квартира, и все. Более 10 лет прожили в Москве, и они вернулись в Грузию. Но она так переживала, умершая мама. Поэтому Тамара говорит: "Это Путин убил мою маму". Она не простила смерти мамы. Для нее это настоящая трагедия", — сказал Рыбчинский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Российская актриса назвала Путина вором , а РФ — "больным обществом"