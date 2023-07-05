Путинист Лепс заявил, что уже заплатил деньги за подбитый Leopard

По словам скандально известного артиста-путиниста и звезды российского шансона Григорий Лепса, он якобы оплатил обещанную премию в размере 1 млн рублей одному из российских кафиров, подбившего немецкий танк Leopard в Луганской области. Эту информацию радостно обнародовал сам певец в своем Telegram-канале .

Григорий Лепс (фото из открытых источников)

Обещанное вознаграждение получил российский захватчик по прозвищу "Веном". Свое лицо и настоящую фамилию, имя и все остальное оккупант, разумеется, не назвал. Военный достал пачку рублей, показал и выразил благодарность всем, кто поддерживает эту "акцию".

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"Я — военнослужащий специального подразделения Министерства обороны, позывной "Веном". Сейчас получил один миллион рублей от народного артиста России Григория Лепса за уничтоженный танк Leopard", — хвастался оккупант.

Григорий Лепс тоже удержался, чтобы себя и в этот раз не похвалить.

"Я ответил за свои слова", – отметила знаменитость.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российские артисты обещают деньги российской армии за "Леопарды". Известные в РФ исполнители, поддерживающие политику Путина, Григорий Лепс и Николай Басков, уже не зная, как больше выслужиться перед кремлевским диктатором, вместе обнародовали свой абсурдный замысел. В частности, певцы, выступающие за продление геноцида украинского народа, заявляют, что выплатят миллион рублей (434 тыс. грн) за каждый уничтоженный "Леопард". Эту странную идею путинисты озвучили на закрытой пресс-конференции "Российской Медиагруппы", проходившей в рамках Петербургского международного экономического форума.

По словам "натурального блондина", пока никакой выплаты никому не перечислили, ведь эти деньги будут распределять чиновники Минобороны и представители "Русской медиагруппы". Как пообещал Басков, эту "благородную инициативу" поддержат и другие российские певцы.

