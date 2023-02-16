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Путинист Маршал хоть сегодня готов ехать на войну в Украину: подробности

Убежденный путинист Маршал договорился, что Украина для него не государство, это союзная республика

сегодня, 22:05
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Автор:

Лиля Воробьева

Убежденный путинист, певец из РФ Александр Маршал сказал, что имел большое желание пойти на войну в Украину, однако его не взяли туда, потому что у него возраст. Сегодня певец уже не помнит, что именно его выступления в Украине были для него удачным трамплином, к большому шоу-бизнесу. В настоящее время он готов продолжать геноцид украинского народа. Об этом сообщает УНИАН.

Путинист Маршал хоть сегодня готов ехать на войну в Украину: подробности

Олександр Маршал підтримав війну в Україні (фото з відкритих джерел)

При этом, выступая на YouTube-канале "Эмпатия Манучи", он договорился, что не считает Украину государством. Как сказал убежденный путинист, "это союзная республика".


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По мнению Маршала, если бы РФ первой не начала "спецоперацию", тогда Украина первой нанесла бы удар, потому что мы якобы к этому готовились.

"Я обращался к знакомым по поводу мобилизации. Они говорят: "Тебе 65. Сиди, разберемся без тебя. Хотел уйти... Я ведь воин! Я служил три года в советской армии. Для меня это – святая обязанность. Потому что я родился в этой стране, а эти ребята на передовой – мои сыновья, мои дети. Ну как я могу по-другому?" – объяснял этот еще один русский путинист.

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Источник: https://www.unian.ua/lite/stars/pevec-marshal-zayavil-chto-hochet-na-voynu-ya-ne-mogu-vosprinimat-ukrainu-kak-gosudarstvo-12146229.html?utm_source=unian&utm_medium=read_more_news&utm_campaign=read_more_news_in_post
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