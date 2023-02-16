Путинист Маршал хоть сегодня готов ехать на войну в Украину: подробности

Убежденный путинист, певец из РФ Александр Маршал сказал, что имел большое желание пойти на войну в Украину, однако его не взяли туда, потому что у него возраст. Сегодня певец уже не помнит, что именно его выступления в Украине были для него удачным трамплином, к большому шоу-бизнесу. В настоящее время он готов продолжать геноцид украинского народа. Об этом сообщает УНИАН.

Олександр Маршал підтримав війну в Україні (фото з відкритих джерел)

При этом, выступая на YouTube-канале "Эмпатия Манучи", он договорился, что не считает Украину государством. Как сказал убежденный путинист, "это союзная республика".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

По мнению Маршала, если бы РФ первой не начала "спецоперацию", тогда Украина первой нанесла бы удар, потому что мы якобы к этому готовились.

"Я обращался к знакомым по поводу мобилизации. Они говорят: "Тебе 65. Сиди, разберемся без тебя. Хотел уйти... Я ведь воин! Я служил три года в советской армии. Для меня это – святая обязанность. Потому что я родился в этой стране, а эти ребята на передовой – мои сыновья, мои дети. Ну как я могу по-другому?" – объяснял этот еще один русский путинист.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Не только предательница, но и разлучница: Лорак рассекретила нового любимого . Опальная исполнительница Ани Лорак таки открыла своего бойфренда. Его зовут Исаак Вижраку. Исходя из информации, указанной в социальных сетях, избранник певицы-изменницы — "эксперт по холистическому оздоровлению, философ, создатель позитивной кармы". "Блаженная любовь, которая стучит в твою дверь, когда ты меньше всего ожидаешь этого. Давай праздновать каждую секунду... Моя любовь", — такие радостные строки оставила Лорак под фотографиями с новым бойфрендом.