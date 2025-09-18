logo

BTC/USD

117401

ETH/USD

4596.63

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.79

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Пьяный российский актер при странных обстоятельствах выпал из окна
commentss НОВОСТИ Все новости

Пьяный российский актер при странных обстоятельствах выпал из окна

Российский актер, по предварительным данным, был пьян и до конца неизвестно, как он выпал из окна.

18 сентября 2025, 23:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Российский актер Илья Дель оказался в отделении реанимации после падения из окна.

Пьяный российский актер при странных обстоятельствах выпал из окна

Илья Дель (фото из открытых источников)

Согласно сообщениям российских пропагандистских ресурсов, предварительно известно, что артист либо сам выпал, либо его могли вытолкнуть. В результате падения он, вероятно, получил тяжелые повреждения, среди которых может быть перелом позвоночника. По словам его знакомых, в момент инцидента Илья мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом случае также упомянула другая российская актриса Лариса Луппиан, выразившая обеспокоенность за своего коллегу.

"Вот это просто катастрофа. Бывает, это вот это русское пьянство, к сожалению, актерская такая страшная болезнь его не миновала. Снова с этой же девушкой, которая его толкнула ножом, что из ее же квартиры он упал, то есть он продолжил с ней встречаться, с этой вот девушкой, которая штрикнула ножом. психически не совсем здоровы оба", – отметила она.

"Пока нет подробностей, что именно произошло. То ли поскользнулся, то ли еще что-то произошло. Его бывшая жена Александра, которая его ударила ножом, продолжала выносить мозги после того, как он поправился и вернулся на сцену. Илья уже неделю работал на максималках, он совсем не берег себя".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский продюсер попал в реанимацию. Известный в России продюсер Бари Алибасов сейчас находится в больнице. В последние дни музыкант постоянно сетовал на сильную головную боль, позже состояние продюсера ухудшилось. Теперь Алибасов находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Сообщается, что после перенесенного инсульта медики диагностировали музыку прогрессирующую церебральную недостаточность. В результате у продюсера начала отказывать половина тела. Еще вчера у Алибасова началось нарушение речи, он не понял, где находится. Но был в сознании и все время звал жену.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.starhit.ru/novosti/ego-vybrosili-iz-okna-akter-ilya-del-na-kotorogo-vesnoi-napala-devushka-s-nozhom-snova-v-reanimacii-6558198/
Теги:

Новости

Все новости