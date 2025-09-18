Пьяный российский актер при странных обстоятельствах выпал из окна

Российский актер Илья Дель оказался в отделении реанимации после падения из окна.

Илья Дель (фото из открытых источников)

Согласно сообщениям российских пропагандистских ресурсов, предварительно известно, что артист либо сам выпал, либо его могли вытолкнуть. В результате падения он, вероятно, получил тяжелые повреждения, среди которых может быть перелом позвоночника. По словам его знакомых, в момент инцидента Илья мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом случае также упомянула другая российская актриса Лариса Луппиан, выразившая обеспокоенность за своего коллегу.

"Вот это просто катастрофа. Бывает, это вот это русское пьянство, к сожалению, актерская такая страшная болезнь его не миновала. Снова с этой же девушкой, которая его толкнула ножом, что из ее же квартиры он упал, то есть он продолжил с ней встречаться, с этой вот девушкой, которая штрикнула ножом. психически не совсем здоровы оба", – отметила она.

"Пока нет подробностей, что именно произошло. То ли поскользнулся, то ли еще что-то произошло. Его бывшая жена Александра, которая его ударила ножом, продолжала выносить мозги после того, как он поправился и вернулся на сцену. Илья уже неделю работал на максималках, он совсем не берег себя".

