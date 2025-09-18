Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Российский актер Илья Дель оказался в отделении реанимации после падения из окна.
Илья Дель (фото из открытых источников)
Согласно сообщениям российских пропагандистских ресурсов, предварительно известно, что артист либо сам выпал, либо его могли вытолкнуть. В результате падения он, вероятно, получил тяжелые повреждения, среди которых может быть перелом позвоночника. По словам его знакомых, в момент инцидента Илья мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом случае также упомянула другая российская актриса Лариса Луппиан, выразившая обеспокоенность за своего коллегу.
"Пока нет подробностей, что именно произошло. То ли поскользнулся, то ли еще что-то произошло. Его бывшая жена Александра, которая его ударила ножом, продолжала выносить мозги после того, как он поправился и вернулся на сцену. Илья уже неделю работал на максималках, он совсем не берег себя".
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский продюсер попал в реанимацию. Известный в России продюсер Бари Алибасов сейчас находится в больнице. В последние дни музыкант постоянно сетовал на сильную головную боль, позже состояние продюсера ухудшилось. Теперь Алибасов находится в тяжелом состоянии в реанимации.
Сообщается, что после перенесенного инсульта медики диагностировали музыку прогрессирующую церебральную недостаточность. В результате у продюсера начала отказывать половина тела. Еще вчера у Алибасова началось нарушение речи, он не понял, где находится. Но был в сознании и все время звал жену.