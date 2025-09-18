П'яний російський актор за дивних обставин випав із вікна

Російський актор Ілля Дель опинився у відділенні реанімації після падіння з вікна.

Ілля Дель (фото з відкритих джерел)

За повідомленнями російських пропагандистських ресурсів, попередньо відомо, що артист або сам випав, або його могли виштовхнути. Внаслідок падіння він, ймовірно, зазнав тяжких ушкоджень, серед яких може бути перелом хребта. Зі слів його знайомих, у момент інциденту Ілля міг перебувати у стані алкогольного сп’яніння.

Про цей випадок також згадала інша російська актриса Лариса Луппіан, яка висловила стурбованість за свого колегу.

"Ось це просто катастрофа. Буває, це ось це російське пияцтво, на жаль, акторська така страшна хвороба його не минула. Знову з цією ж дівчиною, яка його штрикнула ножем, що з її ж квартири він упав, тобто він продовжив з нею зустрічатися, з цією ось дівчиною, яка штрикнула ножем. Це така, знаєте, кримінальна обстановка. Мабуть, люди психічно не зовсім здорові обидва", – зазначила вона.

"Поки немає подробиць, що саме сталося. Чи то послизнувся, чи то ще щось сталося. Його колишня дружина Олександра, яка його вдарила ножем, продовжувала виносити мізки після того, як він одужав і повернувся на сцену. Ілля вже котрий тиждень працював на максималках, він зовсім не берег себе", – розповів інсайдер.

