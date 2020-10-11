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Пять случаев, когда знаменитостей поймали на обмане

Эти знаменитости немного приукрасили свои достижения

сегодня, 13:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие мировые знаменитости являются активными пользователями социальных сетей, ведь именно с их помощью они поддерживают связь со своими фанатами, делятся личными фотографиями и рассказывают о своих успехах. Правда, не все, что пишут звезды, может быть правдой. Издание Cosmopoliten опубликовало подборку знаменитостей, которых подписчики поймали на обмане.

Пять случаев, когда знаменитостей поймали на обмане

cosmo

Хлое Кардашьян

Американская бизнес-вумен Хлоя Кардашьян решила продемонстрировать фанатам свои кулинарные способности и опубликовала в Instagram фотографию, на которой была различная выпечка. Да только свои шедевры на столе у звезды узнала пекарь Джейн Локхарт,  она написала, что продала Кардашьян пироги по 30 долларов каждый.


Бритни Спирс

Популярная певица в 2016 году опубликовала в социальной сети Instagram снимок кукурузы, которой она якобы только что полакомилась. Жаль, Бритни не знала, что эта картина давно "гуляет" в Google.


Джастин Бибер

В 2014 году канадский певец сообщил, что на Рождество сделал себе классный подарок — частный самолет. Но издание TMZ быстро проверило эту информацию и выяснилось, что исполнитель лишь арендовал борт самолета.  


Рита Ора

Британская певица решила поднять активность на своей странице в Twitter и написала, что, если ее пост соберет более 100 тысяч ретвитов, она "сольет" в сеть свою новую песню раньше назначенной премьеры. Фанаты выполнили условие, но звезда свое слово не сдержала. Она написала, что ее страничку взломали…


P. Diddy

Американский рэпер в 2017 году написал, что наблюдал за удивительным солнечным затмением и опубликовал соответствующий кадр. Но потом оказалось, что получить удачный снимок у исполнителя не получилось и он решил его украсть у фотографа.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие знаменитости в юности сидели в тюрьме.


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