Пять случаев, когда знаменитостей поймали на обмане

Многие мировые знаменитости являются активными пользователями социальных сетей, ведь именно с их помощью они поддерживают связь со своими фанатами, делятся личными фотографиями и рассказывают о своих успехах. Правда, не все, что пишут звезды, может быть правдой. Издание Cosmopoliten опубликовало подборку знаменитостей, которых подписчики поймали на обмане.

cosmo

Хлое Кардашьян

Американская бизнес-вумен Хлоя Кардашьян решила продемонстрировать фанатам свои кулинарные способности и опубликовала в Instagram фотографию, на которой была различная выпечка. Да только свои шедевры на столе у звезды узнала пекарь Джейн Локхарт, она написала, что продала Кардашьян пироги по 30 долларов каждый.





Бритни Спирс

Популярная певица в 2016 году опубликовала в социальной сети Instagram снимок кукурузы, которой она якобы только что полакомилась. Жаль, Бритни не знала, что эта картина давно "гуляет" в Google.





Джастин Бибер

В 2014 году канадский певец сообщил, что на Рождество сделал себе классный подарок — частный самолет. Но издание TMZ быстро проверило эту информацию и выяснилось, что исполнитель лишь арендовал борт самолета.





Рита Ора

Британская певица решила поднять активность на своей странице в Twitter и написала, что, если ее пост соберет более 100 тысяч ретвитов, она "сольет" в сеть свою новую песню раньше назначенной премьеры. Фанаты выполнили условие, но звезда свое слово не сдержала. Она написала, что ее страничку взломали…





P. Diddy

Американский рэпер в 2017 году написал, что наблюдал за удивительным солнечным затмением и опубликовал соответствующий кадр. Но потом оказалось, что получить удачный снимок у исполнителя не получилось и он решил его украсть у фотографа.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие знаменитости в юности сидели в тюрьме.

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