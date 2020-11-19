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Пятеро внебрачных детей: на имущество Михаила Жванецкого появились новые претенденты

На недвижимость также будут претендовать пятеро внебрачных детей артиста

сегодня, 18:13
Автор:

Любовь Блажко

Сатирик умер 6 ноября, его похоронили в Москве. Стало известно, во сколько оценили его наследство, и сколько всего на него есть претендентов.  

Пятеро внебрачных детей: на имущество Михаила Жванецкого появились новые претенденты

Михаил Жванецкий. Фото: gazeta.ru

Так, все, что своим трудом заработал писатель, оценили в 200 миллионов рублей. Изначально было всего два официальных претендента – жена Наталья и сын Дмитрий. Но вскоре выяснилось, что за свою законную половину будут бороться и его внебрачные дети, которых насчиталось немало. Кроме Дмитрия, у Жванецкого насчиталось еще пятеро наследников – трое сыновей и две дочери. 

Михаил Жванецкий оставил элитную квартиру в Москве в Старопименовском переулке, площадь которой составляет 250 квадратных метров. Такое жилье оценивается примерно в 90 миллионов рублей. Стоит отметить, что сейчас там живет жена покойного писателя и его сын. 

Также он оставил загородный дом в Подмосковье, который оценили в 50 миллионов рублей. Кроме того, у Жванецкого осталась недвижимость в Одессе – в селе Троицкое, что над обрывом в курортном районе около Аркадии. Оказалось, что есть недвижимость в и США, которую сатирик тщательно скрывал от общественности. 

Также издание "Комментарии" расскажет, 11 лучших цитат Михаила Жванецкого. На 87-м году жизни умер известный писатель и сатирик, который многим запомнился своим невероятным остроумием и бесконечной любовью к жизни. В октябре он заявил, что намерен прекратить свои выступления, а сегодня днем его не стало.


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Источник: https://www.obozrevatel.com/ukr/show/people/zyasuvalasya-vartist-spadschini-zhvanetskogo-na-majno-artista-zyavilosya-sche-pyat-pretendentiv.htm
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