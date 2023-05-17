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Работал с Ротару и Бобулом: скончался известный украинский композитор

Дутковский умер в кардиологическом центре около восьми вечера

сегодня, 22:10
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Автор:

Лиля Воробьева

16 мая ушел из жизни украинский композитор Левко Дутковский. Причина смерти – тяжело перенесенный 80-летним музыкантом  инфаркт и коронавирус.

Работал с Ротару и Бобулом: скончался известный украинский композитор

Левко Дутковский (фото из открытых источников)

Журналист Михаил Маслий на своей странице в соцсетях написал, что Дутковский ушел из жизни в кардиологическом центре около восьми часов вечера.


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"В родных Черновцах, в кардиологическом центре, после перенесенного инфаркта и коронавируса 16 мая 2023 года около 20 часов умер один из основателей украинской эстрадной песни, великий учитель, композитор, музыкант и стратег Левко Дутковский. К 80 полным годам добавилось только 37 болезненных и тяжелых  дней", — написал Маслий.

К слову, наша страна потеряла действительно выдающегося музыканта. Левко Дутковский основал известный ансамбль "Смеричка". Покойный композитор внес большой вклад в творческое становление таких певцов, как Назарий Яремчук, Василий Зинкевич, София Ротару, Иво Бобула и других.

При этом, ансамбль "Смеричка" в свое время был очень известен. Его участники побывали во многих странах, участвовали в фестивалях, где одерживали победу.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что скончался известный украинский режиссер. Ушел из жизни известный в Украине режиссер Андрей Максименко. Он защищал родину в составе добровольческого батальона имени Джохара Дудаева. 20 апреля художник был тяжело ранен на фронте. О тяжелой потере еще одного украинского защитника рассказала его гражданская жена Анастасия Баша. Она отмечает, что Андрей был очень талантливым режиссером. Без отца осталось двое детей. Баша сообщила, что еще в 2014 году Максименко добровольцем отправился на войну. Он сражался в батальоне Днепр. В 2023 году Андрей пошел на передовую в составе батальона имени Дудаева.



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Источник: facebook.com/mykhajlo.masliy
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