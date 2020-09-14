Звезда сериала «Дневники вампира» стала мамой во второй раз

В семье известной актрисы, звезды телесериала "Дневники вампира" Клэр Холт случилось радостное событие. Знаменитость и ее супруг Эндрю стали родителями во второй раз. Об этом звезда сообщила подписчикам на своей странице в Instagram.

Клэр Холт

Актриса опубликовала нежную фотографию, на которой держит свою новорожденную дочку на руках и целует ее в носик. Малышку назвали Элла. Звезда призналась, что ее роды длились целых 27,5 часа.

Клэр написала, что у них родилась чудесная здоровая малышка, которая сразу заполонила ее душу. Также актриса написала, что с нетерпением хочет познакомить дочку с ее братиком. Фанаты активно поздравляют звезду "Дневников вампира" с пополнением в семье и желают малышку крепкого здоровья.





Напомним, что актриса Клэр Холт в 2018 году вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал Эндрю Джоблон, с которым знаменитость воспитывает сына Джеймса. О второй беременности Клэр стало известно в апреле 2020 года.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что звезда сериала "Сплетница" и ее супруг стали родителями во второй раз.

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