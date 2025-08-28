Разогнала пропогандистов РФ: "бешеная российская императрица" попала в скандал (ВИДЕО)

Ирина Аллегрова (фото из открытых источников)

Российская певица Ирина Аллегрова, которая поддерживает вторжение РФ в Украину и уже не может регулярно давать концерты из-за своего возраста, снова попала в центр скандала, нахамев журналистам.

Об этом сообщают пропагандистские телеграммы-каналы. По их данным, журналисты, ожидавшие "звезду" на входе для короткого комментария, были ослеплены фонариками.

"Спасибо, что не перечными баллончиками", — комментируют пропагандисты выход своенравной "императрицы" российской эстрады.

"Ирина Аллегрова сегодня разгоняла руками не тучи, а 'любимых' журналистов. В ход пошли фонарики (спасибо, что не баллончики), которыми ослепили всех, кто попался под руку", — добавляют террористы.

Как отмечается, это уже не первый случай, когда певица ведет себя грубо, демонстрируя свое "звездное" поведение.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что популярная российская певица уходит со сцены. Российская певица Ирина Аллегрова, поддержавшая незаконную агрессию РФ против Украины, объявила о завершении своей музыкальной карьеры.

По данным российского пропагандистского издания StarHit, Аллегрова планирует покинуть сцену в ближайшее время. Она поделилась этим решением с журналистами за кулисами музыкального конкурса "Новая волна". Певица сначала приостановила свои выступления из-за пандемии и после этого так и не вернулась к активной концертной деятельности. Ее последний альбом был выпущен в 2021 году.

Также "Комментарии" писали о том, что помощники "безумной российской императрицы" напали на пропагандистов РФ с кулаками. На российском музыкальном фестивале "Новая волна" появилась певица Ирина Аллегрова, известная своей поддержкой агрессии РФ в Украине и финансовой помощью российским военным.



