Лиля Воробьева
Российская певица Лолита Милявская, уроженка Закарпатья, поддерживающая полномасштабное вторжение России в Украину, объявила о возвращении на сцену после волны отмен своих выступлений.
Лолита Милявская (фото из открытых источников)
Как сообщают российские медиа, артистка намерена восстановить былую популярность, несмотря на трудности, с которыми столкнулась в последнее время.
Напомним, отмена концертов состоялась во время юбилейного тура Лолиты, который сорвали активисты.
Кроме того, Милявская рассказала, что даже сейчас сталкивается с новыми проблемами, в частности из-за спекулянтов, скупивших часть билетов на ее концерты.
"Это традиционная история – забава перекупщиков. У меня нет полных доказательств, что это сделали они. Просто накануне была угроза, а ночью ему подожгли дверь. Поэтому я сопоставила одно с другим", – отметила артистка.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лолита рассказала о своей кремлевской пенсии. Бывшая украинская певица Лолита Милявская (уроженка Закарпатья) со скандальной репутацией, которая уже много лет прислуживает верой и правдой кровавым путинским властям, рассказала своим фолловерам, какая у нее сейчас российская пенсия в стране-агрессорке.Лолита особо выделила, что гордится быть "бабкой" — и теперь благодарит кремлевские власти за полученную надбавку к своей пенсии.