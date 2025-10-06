Співачка із Закарпаття, яка розважає росіян, скаржиться, що в РФ скасовують її концерти

Російська співачка Лоліта Мілявська, уродженка Закарпаття, яка підтримує повномасштабне вторгнення Росії в Україну, оголосила про повернення на сцену після хвилі скасувань своїх виступів.

Лоліта Мілявська (фото з відкритих джерел)

Як повідомляють російські медіа, артистка має намір відновити колишню популярність, попри труднощі, з якими зіткнулася останнім часом.

Нагадаємо, скасування концертів відбулося під час ювілейного туру Лоліти, який зірвали активісти.

“Уже сил немає. Вони тур благополучно зірвали. А зараз, коли я, в принципі, перебуваю на порозі 62-х років, я думаю: а чого мені ювілей-то? Така дата, що начебто ось скільки можу фізично, стільки й відпрацюю. Але я не женуся за результатом. Відновлення всіх концертів неможливе”, — заявила співачка.

Крім того, Мілявська розповіла, що навіть зараз стикається з новими проблемами, зокрема через спекулянтів, які скупили частину квитків на її концерти.

“Це традиційна історія — забава перекупників. У мене немає повних доказів, що це зробили вони. Просто напередодні була погроза, а вночі йому підпалили двері. Тому я зіставила одне з іншим”, — зазначила артистка.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Лоліта розповіла про свою кремлівську пенсію. Колишня українська співачка Лоліта Мілявська (уродженка Закарпаття) зі скандальною репутацією, яка вже чимало років прислуговує вірою і правдою кривавій путінській владі, розповіла своїм фоловерам, яку вона зараз має російську пенсію в країні-агресорці.

Лоліта особливо виділила, що гордиться бути "бабкою" — і тепер дякує кремлівській владі за отриману надбавку до своєї пенсії.

"Усім, хто писав під моїми постами "бабка", присвячую і підтверджую гордість за пенсійне посвідчення. Моя пенсія становить 23 856,55 копійки (приблизно 7156 грн — ред.). Дякую Москві за надбавку", — зазначила співачка.

