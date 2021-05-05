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Развод Билла Гейтса: новые подробности

Пара решила, как будет делить имущество

сегодня, 16:55
Автор:

Данило Матюха

Билл Гейтс и Мелинда Гейтс приступили к процессу распределения совместно нажитого имущества. Об этом сообщает американское информационное агентство Bloomberg.

Развод Билла Гейтса: новые подробности

Билл Гейтс - фото из Twitter

Журналисты отмечают, что по законам штата Вашингтон, где проживает пара, все имущество, которое было нажито во время супружеской жизни, равноценно принадлежит обоим партнерам. Однако бывшие супруги Гейтс решили разделить семейные доходы по-своему.

За 27 лет совместной жизни их примерный капитал составил 145 миллиардов долларов США. Крупнейшим активом семейства является далеко не самый известный проект Гейтса — корпорация Microsoft, а инвестиционная компания Cascade Investment.

Журналисты заявляют, что в день развода фирма перевела на счет Мелинды Гейтс ценные бумаги стоимостью 1,8 миллиардов долларов. В частности, женщина получила 14,1 миллиона акций оператора железнодорожной сети Canadian National Railway. Эксперты оценивают их в 1,5 миллиарда долларов. Также бывшей жене Гейтса досталось 2,94 миллиона акций американского автодилера AutoNation стоимостью 309 миллионов долларов.

В свою очередь 87,3 миллиона активов компании остаются в собственности Билла Гейтса.

Бывшие супруги также заявили, что они продолжат вместе заниматься делами совместного благотворительного фонда Gates Foundation.

Напомним, 4 мая 2021 года Билл Гейтс и его жена Мелинда заявили о расторжении брака после почти 30 лет совместной жизни. Пара поженилась в 1994 году, а знакомы они еще с начала 80-х. За 27 лет супружеской жизни они успели родить троих детей и заработать один из крупнейших капиталов в мире.


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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-04/how-bill-and-melinda-gates-can-split-their-146-billion-fortune?sref=Y0jVLcFo
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