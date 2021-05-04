Билл Гейтс разводится со своей супругой

Билл Гейтс и его супруга Мелинда заявили о расторжении брака после почти 30 лет совместной жизни. Об этом пишет CNN.

Билл Гейтс и Мелинда Гейтс (фото из открытых источников)

"После длительных размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть брак", — говорится в заявлении.

По словам Билла и Мелинды Гейтс, они не считают возможным "дальнейший рост в качестве пары".

Стало известно, что продолжат совместно трудиться в рамках созданного ими благотворительного фонда.

Билл Гейтс и Мелинда Френч женились в 1994 году, а знакомы они еще с 80-х. У них трое детей.

Напомним, легендарная украинская певица Ирина Билык ошеломила новостью о разводе со своим мужем, продюсером и фотографом Асланом Ахмадовым. Печальную весть 51-летняя звезда со слезами на глазах сообщила Маше Ефросининой в программе "Мой секрет". Артистка заявила, что инициатором разрыва стала именно она и назвала причину своего решения. По ее словам, любимый год не приезжал к ним с сыном Табризом из России. Также Ирина Билык назвала Аслана лучшим из всех мужчин в ее жизни, а их любовь — "космической".

ассталась еще одна пара украинского шоу-бизнеса — Алексей Завгородний (Позитив) и Анна Андрийчук, которые были вместе на протяжении 13 лет. Слухи об их расставании ходили уже давно, но пара не комментировала эту информацию.

Однако, Анна решила нарушить молчание и на своей странице в Instagram опубликовала ролик, в котором призналась, что они с Позитивом больше не муж и жена. Успешная бизнесвумен рассказала, что долгое время набиралась силы, чтобы заявить об этом и очень переживала.

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