Билл Гейтс разводится со своей супругой

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Ольга Чародий
Билл Гейтс и его супруга Мелинда заявили о расторжении брака
после почти 30 лет совместной жизни. Об этом пишет CNN.
Билл Гейтс и Мелинда Гейтс (фото из открытых источников)
По словам Билла и Мелинды Гейтс, они не считают возможным
"дальнейший рост в качестве пары".
Стало известно, что продолжат совместно трудиться в рамках
созданного ими благотворительного фонда.
Билл Гейтс и Мелинда Френч женились в 1994 году, а знакомы они еще с 80-х. У них трое детей.
Напомним, легендарная украинская певица Ирина Билык ошеломила новостью о разводе со своим мужем, продюсером и фотографом Асланом Ахмадовым. Печальную весть 51-летняя звезда со слезами на глазах сообщила Маше Ефросининой в программе "Мой секрет". Артистка заявила, что инициатором разрыва стала именно она и назвала причину своего решения. По ее словам, любимый год не приезжал к ним с сыном Табризом из России. Также Ирина Билык назвала Аслана лучшим из всех мужчин в ее жизни, а их любовь — "космической".Как сообщали ранее рассталась еще одна пара украинского шоу-бизнеса — Алексей Завгородний (Позитив) и Анна Андрийчук, которые были вместе на протяжении 13 лет. Слухи об их расставании ходили уже давно, но пара не комментировала эту информацию. Однако, Анна решила нарушить молчание и на своей странице в Instagram опубликовала ролик, в котором призналась, что они с Позитивом больше не муж и жена. Успешная бизнесвумен рассказала, что долгое время набиралась силы, чтобы заявить об этом и очень переживала.
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