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Развод известной российской певицы: появились новые подробности

Алсу больше не хочет мириться с поступками своего супруга Яна Абрамова.

сегодня, 22:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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СМИ РФ известили причины развода российской певицы Алсу Абрамовой с ее мужем Яном.

Развод известной российской певицы: появились новые подробности

Развод Алсу и Абрамова (фото из открытых источников)

Как информируют пропагандистские издания , Алсу была недовольным поведением своего мужа уже давно. На фоне слухов о его изменах Абрамов почти не проживал дома, а появлялся туда "наездами".

Разумеется, такое положение не устраивало Алсу и певица долгие годы словно терпела. Однако сейчас обманутые супруги приняли окончательное решение прекратить жить в браке, который был заключен 18 лет.

"Пока они не живут вместе более полугода, — рассказали изданию в окружении пары. — Ян давно появлялся в семейном гнездышке только наездами. И Алсу с таким положением дел была совершенно не согласна. Постоянные скандалы ничего не меняли, поэтому она решила завершить эти отношения. Которые все равно зашли в тупик".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в РФ разводится самая крепкая звездная пара . Известная в РФ певица Алсу, состоявшая в браке с бизнесменом Яном Абрамовым 18 лет, стала инициатором развода их супружеских отношений.

Как информируют пропагандистские телеграммы, певица лично оформила заявление в одном из судов российской столицы. "Заявление поступило в 418-й мировой участок", — пишет канал Mash. Супруги решили разойтись после 18 лет брака. Причины развода пока неизвестны. У Алсу и Яна Абрамова есть трое детей, самому молодому — Рафаэлю — восемь лет. Иски о разделе имущества и правах опеки будут подаваться после развода.

О разводе их брака говорят уже давно. Как говорят — Абрамов уже долго изменял Алсу.


 



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