Главная Новости Звезды персона Редклифф встретился с фанаткой из Украины: неожиданная реакция звезды Гарри Поттера (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Редклифф встретился с фанаткой из Украины: неожиданная реакция звезды Гарри Поттера (ФОТО)

Дэниел Рэдклифф случайно встретил украинку в Нью-Йорке, взял ее за руку и выразил поддержку Украине.

23 апреля 2026, 09:40
Slava Kot

Британский актер Дэниел Рэдклифф, которого миллионы зрителей знают по роли Гарри Поттера, неожиданно встретился с украинской поклонницей в Нью-Йорке. По словам девушки из Тернополя, короткое общение со звездой стало для нее одним из самых эмоциональных моментов в жизни.

Редклифф встретился с фанаткой из Украины: неожиданная реакция звезды Гарри Поттера (ФОТО)

Украинка встретила Дэниела Рэдклиффа. Фото: @diana_pasko

Историю в соцсетях рассказала украинка Диана Паско. Она сообщила, что случайно увидела сразу двух актеров культовой франшизы о Гарри Поттере Дэниела Рэдклиффа и Тома Фелтона, который в фильмах сыграл Драко Малфоя.

По словам Дианы, встреча прошла после театральной постановки с участием актеров.

"Что бы вы делали, если бы встретили Гарри Поттера (Даниэла Рэдклиффа) на улицах Нью-Йорка? Или Драко (Тома Фелтона)? Пришлось побывать на представлениях этих невероятных актеров и кумиров детства!", — пишет Диана в соцсети.

Редклифф встретился с фанаткой из Украины: неожиданная реакция звезды Гарри Поттера (ФОТО) - фото 2

Украинка встретила Дэниела Рэдклиффа. Фото: @diana_pasko

По словам девушки, ей удалось поговорить с Рэдклиффом. Когда актер услышал, что Диана из Украины, он сразу же изменил тон разговора.

"С Даниэлем после шоу даже пообщались. Когда он услышал, что я из Украины, схватил меня за руку и сразу стал расспрашивать: "Как ты? Как долго ты здесь?". Он подписал открытку с Украины и в глазах было соболезнование и видно, что хотел сказать, что поддерживает Украину! Такой милый", — добавила украинка.

По ее словам, Рэдклифф оставил автограф на символической открытке с известной патриотической фразой о "русском корабле".

Редклифф встретился с фанаткой из Украины: неожиданная реакция звезды Гарри Поттера (ФОТО) - фото 2

Редклифф покинул автограф на открытке украинки. Фото: @diana_pasko

Также девушка вспомнила Тома Фелтона, назвав его выступление на Бродвее незабываемым.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дэниел Рэдклифф ответил, будет ли играть роль в новом сериале о Гарри Поттере.

Также "Комментарии" писали, сколько денег заработал Дэниел Рэдклифф за роль Гарри Поттера.



Источник: https://www.threads.com/@diana_pasko/post/DXVusrJFv4y
