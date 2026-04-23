Редкліфф зустрівся з фанаткою з України: несподівана реакція зірки Гаррі Поттера (ФОТО)

Британський актор Деніел Редкліфф, якого мільйони глядачів знають за роллю Гаррі Поттера, несподівано зустрівся з українською шанувальницею у Нью-Йорку. За словами дівчини з Тернополя, коротке спілкування із зіркою стало для неї одним із найемоційніших моментів у житті.

Українка зустріла Деніела Редкліффа. Фото: @diana_pasko

Історію у соцмережах розповіла українка Діана Паско. Вона повідомила, що випадково побачила одразу двох акторів культової франшизи про Гаррі Поттера Деніела Редкліффа та Тома Фелтона, який у фільмах зіграв Драко Мелфоя.

За словами Діани, зустріч відбулася після театральної постановки за участю акторів.

"Що б ви робили, якщо б зустріли Гаррі Поттера (Даніела Редкліффа) на вулицях Нью-Йорка? Або Драко (Тома Фелтона)? Довелося побувати на виставах цих неймовірних акторів і кумирів дитинства!", — пише Діана в соцмережі.

За словами дівчини, їй вдалося поговорити з Редкліффом. Коли актор почув, що Діана з України, він одразу змінив тон розмови.

"З Даніелем після шоу навіть поспілкувалися. Коли він почув, що я з України, схопив мене за руку і одразу почав розпитувати: "Як ти? Як довго ти тут?". Він підписав листівку з України і в очах було співчуття і видно, що хотів сказати, що підтримує Україну! Такий милий", — додала українка.

За її словами, Редкліфф залишив автограф на символічній листівці з відомою патріотичною фразою про "руський корабль".

Редкліфф залишив автограф на листівці українки. Фото: @diana_pasko

Також дівчина окремо згадала Тома Фелтона, назвавши його виступ на Бродвеї незабутнім.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Деніел Редкліфф відповів, чи буде грати роль в новому серіалі про Гаррі Поттера.

Також "Коментарі" писали, скільки грошей заробив Деніел Редкліфф за роль Гаррі Поттера.