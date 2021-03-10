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Редкое фото: Илон Маск показал своего 10-месячнего сына

Илон Маск поделился семейной фотографией

сегодня, 10:45
Автор:

Светлана Шкурупий

49-летний американский предприниматель, владелец SpaceX Илон Маск показал поклонникам, как вырос его младший сын X Æ A-Xii.

Редкое фото: Илон Маск показал своего 10-месячнего сына

Илон Маск / Фото: n20x.ru

На своей странице в Twitter миллиардер опубликовал солнечную фотографию, на которой держит своего 10-месячного ребенка на руках, а малыш заинтересовано тянет ручки к букету цветов. На фотографии также запечатлена его мама с цветком орхидеи в волосах и солнцезащитных очках. Судя по геолокации, фотографию семейство сделало на побережье Мексиканского залива, на месте, где Илон Маск хочет создать новый город.

Отметим, что слухи о романе американского предпринимателя Илона Маска и певицы Граймс стали ходить еще в 2018 году, когда они вместе посетили Met Gala — это одно из самых известных модных событий в Нью-Йорке. А в феврале 2020 года исполнительница объявила, что беременна от миллиардера.

Напомним, что в мае 2020 года певица Граймс родила Илону Маску сына. Предприниматель опубликовал фотографию с новорожденным на руках на своей странице в Twitter. Это первый совместный ребенок пары. У Маска есть еще пятеро детей: близнецы Гриффин и Ксавье, а также тройняшки Дамиан, Саксон и Кай от предыдущего брака.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что певица Граймс и миллиардер Илон Маск решили назвать своего сына необычным именем — X Æ A-Xii (Экс Эш Эй Твелв Маск). Конечно же, такое странное имя вызвало бурю эмоций в сети. Позже мама малыша объяснила, что каждая буква в имени сына имеет особое значение. X — неизвестная переменная, Æ — эльфийский символ написания слова "любовь" и "искусственный интеллект", A-Xii — предшественник любимого самолета пары SR-17. 


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