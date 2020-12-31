kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 31.12.2020

BTC/USD

28915.75

ETH/USD

744.56

LTC/USD

126.22

НБУ 31.12.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

34.85

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона Регину Тодоренко срочно госпитализировали во время отдыха
commentss НОВОСТИ Все новости

Регину Тодоренко срочно госпитализировали во время отдыха

Выдержать боль звезде помогал ее муж Влад Топалов

сегодня, 10:30
Автор:

Кириєнко Анна

Знаменитая украинская телеведущая Регина Тодоренко была госпитализирована в больницу на Бали. Об этом сообщила звезда в своем инстаграме.

Регину Тодоренко срочно госпитализировали во время отдыха

Регина Тодоренко травмировалась во время отдыха. Фото: golos.uа

На курорт Тодоренко приехала вместе с семьей, чтобы отдохнуть.

Оказалось, что Регина травмировала ногу катаясь на серфе. Риф под серфом был очень острый и ранил девушку.

Медикам пришлось разрезать девушке палец, так как внутри остался кусочек коралла.

Регина рассказала в сторис, что сильную боль она почувствовала только через 2 часа после удара.

Во время неприятной ситуации с Региной был ее муж Влад Топалов. Он также попал в видео, которое звезда снимала для своих подписчиков.

В комментариях к посту, поклонники писали приятные слова и желали знаменитости быстрого восстановления.


Напомним, что народная артистка Украины Тина Кароль опубликовала на своей официальной странице в Инстаграме видеозапись, состоящую из двух снимков в стиле ню. На одном из них, в черно-белой гамме, Тина изображена обнаженной и прикрывает обнаженную грудь рукой, на втором — певица также без одежды сидит, скрестив перед собой ноги. Фотографии демонстрируются под одну из самых известных песен Кароль "Ноченька".

Данный пост она сделала анонсом нового альбома под простым названием "Юбилейный", который посвящен ее 15-летнему пребыванию на сцене Украины. Публикация была с радостью принята фанатами певицы

Также сайт "Комментарии" рекомендует прочитать, почему популярная российская исполнительница Полина Гагарина официально развелась с мужем. Их маленькая дочь Мия остается жить с матерью. Но в отца также будет возможность постоянно видеться с 3-летней девочкой.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://youtu.be/Es8q2eslmTU
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ