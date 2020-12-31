Регину Тодоренко срочно госпитализировали во время отдыха

Знаменитая украинская телеведущая Регина Тодоренко была госпитализирована в больницу на Бали. Об этом сообщила звезда в своем инстаграме.

Регина Тодоренко травмировалась во время отдыха. Фото: golos.uа

На курорт Тодоренко приехала вместе с семьей, чтобы отдохнуть.

Оказалось, что Регина травмировала ногу катаясь на серфе. Риф под серфом был очень острый и ранил девушку.

Медикам пришлось разрезать девушке палец, так как внутри остался кусочек коралла.

Регина рассказала в сторис, что сильную боль она почувствовала только через 2 часа после удара.

Во время неприятной ситуации с Региной был ее муж Влад Топалов. Он также попал в видео, которое звезда снимала для своих подписчиков.

В комментариях к посту, поклонники писали приятные слова и желали знаменитости быстрого восстановления.





Напомним, что народная артистка Украины Тина Кароль опубликовала на своей официальной странице в Инстаграме видеозапись, состоящую из двух снимков в стиле ню. На одном из них, в черно-белой гамме, Тина изображена обнаженной и прикрывает обнаженную грудь рукой, на втором — певица также без одежды сидит, скрестив перед собой ноги. Фотографии демонстрируются под одну из самых известных песен Кароль "Ноченька".

Данный пост она сделала анонсом нового альбома под простым названием "Юбилейный", который посвящен ее 15-летнему пребыванию на сцене Украины. Публикация была с радостью принята фанатами певицы

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