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Решил не отставать от своих коллег по цеху: Виктор Бронюк идет в политику

В этом году артист стал одним из основателей политической партии

сегодня, 14:31
Автор:

Любовь Блажко

Виктор Бронюк решил, что музыкальной карьеры ему уже недостаточно, поэтому он хочет попробовать свои силы еще и в политике, передает издание focus.

Решил не отставать от своих коллег по цеху: Виктор Бронюк идет в политику

Виктор Бронюк. Фото: glavred

Лидер группы "ТИК" стал одним из основателей политической силы "Партии винничан", именно от нее он и будет баллотироваться в Винницкий городской совет. 

Пресс служба данной партии и сообщила о намерении знаменитости податься в политику. На их официальной странице в Facebook говорится о Викторе Бронюке как о почетном гражданине, которого все знают не только как известного музыканта, и еще и как человека, который всегда готов прийти на помощь другим людям.

"Тут мав бути великий пост про почесного громадянина Вінниці, волонтера, громадського діяча та відомого вінничанина Віктора Бронюка. 

Але.

Дуже велика кількість вінничан особисто знає Віктора Володимировича і не стільки по творчій кар'єрі в гурті "ТІК", скільки по його справах, допомозі і в першу чергу, як Людину. 

Тому просто.

Знайомтесь! Перший номер "Партії Вінничан" до Вінницької міської ради – Віктор Бронюк.", - рассказывается в посте. 

По предварительным социальным опросам "Партия винничан" может получить около 4,2 процентов голосов от тех, кто будет участвовать в местных выборах.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, "Поймите меня правильно": Леся Никитюк берет паузу в карьере.


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