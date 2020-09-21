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«Поймите меня правильно»: Леся Никитюк берет паузу в карьере

Леся Никитюк решила освоить новые знания

сегодня, 19:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Популярная телеведущая Леся Никитюк, которая недавно озвучила, сколько, по ее мнению, должен зарабатывать мужчина, неожиданно заявила, что берет паузу в карьере. Об этом знаменитость написала на своей странице в Instagram.

«Поймите меня правильно»: Леся Никитюк берет паузу в карьере

Леся Никитюк | Instagram.com/lesia_nikituk

Звезда программы "Кто против блондинок" и "Le маршрутка" рассказала, что напряженный рабочий график мешает ей освоить новые знания, поэтому она хочет взять временный перерыв и подумать. Никитюк призналась, что на днях поступила в бизнес-школу и свою "паузу" будет использовать для того, чтобы "добить" английский и подтянуть китайский языки, а также чтобы получить какие-то новые навыки.

"Поймите меня правильно, я очень люблю свою работу, но все свои знания я уже использовала! Нужно учиться...", - подчеркнула Никитюк.

Телеведущая позаботилась о том, чтобы ее поклонникам было, что смотреть на экранах во время ее отсутствия. Новый выпуск программы "Le маршрутка" скоро запустят в эфир, а телешоу "Кто сверху" уже транслируется на Новом канале. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известная телеведущая Леся Никитюк поделилась курьезной историей, которая приключилась с ней в детстве, когда она училась в спортивной школе.


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