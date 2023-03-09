Режиссер из Украины начал работать с российской певицей, поддерживающей Путина

Выходец из Украины Тарас Голубков стал режиссером видеоклипа еще одной путинской исполнительницы Клавы Коки. В повседневной жизни она известна, как Клавдия Высокова.

Тарас Голубков (фото из открытых источников)

При этом, что украинский клипмейкер причастен к съемке клипа, стараются не обнародовать. На YouTube-канале этой поклонницы Путина, где появился новый видеоклип на песню "Замуж", как режиссер, указан некий Макс Ирман.

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Но другой российский актер Сергей Главчев, задействованный в съемке этой видео работы, в своем сообщении в социальных сетях утверждает, режиссер клипа действительно Голубков. Позже он внес коррективы в сообщение, удалив оттуда фамилию режиссера.

Как утверждают на портале "МУЗВАР", Голубков таки стал режиссером новой видео работы российской певицы. Об этом журналистам рассказал информатор из ближайшего окружения Голубкова.

Существует еще реальное подтверждение того, что украинский клипмейкер создал новый клип одиозной российской певице. На одном из музыкальных каналов РФ появился телесюжет, где рассказали о самом процессе съемок нового клипа. На видео можно увидеть украинца.

При этом упоминаемая Клава Кока – исполнительница из РФ. Даже перед началом захватнического вторжения РФ певица выступала за войну в Донецком регионе, была там с концертами. Еще эта певица, поддерживающая захватнические планы Путина, пела во время концерта в Лужниках, где отмечали годовщину вторжения на украинскую территорию.

При этом Голубков и раньше работал с представителями РФ, когдаеще не началось военное вторжение. Он снял видеоклипы для Клавы Коки, Филиппа Киркорова и Zivert.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что попавшая в оккупацию артистка "Дизель Шоу" пошла работать на россиян.