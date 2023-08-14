Режиссер из Украины сбежала в Россию: что известно

Режиссер украинского происхождения Оксана Байрак ("Женская интуиция", "Аврора", "Ничто не случается дважды") в начале полномасштабной войны в Украине продвигала в социальных сетях нарративы о "братских народах", "артистах вне политики", и в военной агрессии страны -оккупанта полностью обвиняла Украину.

Оксана Байрак (фото из открытых источников)

Однако до недавних пор Байрак оставалась в Одессе – исправно ходила в бомбоубежище, с ностальгией вспоминая СССР, и обвиняя украинское правительство. Недавно она закрыла странички в социальных сетях от пользователей из Украины.

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Одно из украинских киносообществ выяснило, по какой причине: Оксана Байрак перебралась в РФ, и сейчас живет в Санкт-Петербурге – родном городе директора страны на болотах.

Теперь на странице режиссера – сплошные признания в любви РФ и фотографии с известными артистами-путинистами. Например, на скрин попал снимок Байрак с актером Антоном Батыревым (играл в сериале "Ничто не случается дважды" с украинскими актерами — прим. редактора) — ярым поклонником войны в Украине и геноцидом украинцев.









Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинский актер бежал в Россию . Молодой актер из Украины Глеб Михайличенко, игравший роли в кино и задействованный как театральный актер, уехал в Россию. Как только началась полномасштабная война, он обнародовал видеоролики на украинском языке. Теперь предатель мечтает построить свою карьеру в стране-агрессоре.

О бегстве Михайличенко в социальных сетях сообщил режиссер Александр Жила. Он обнародовал скриншот с его TokTok-аккаунта, Михайличенко говорит по-русски и делает рекламу своих "услуг" для россиян.

