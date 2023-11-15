"Резко стало плохо": зять Нины Матвиеко рассказал, что стало причиной смерти легендарной певицы

Украинский исполнитель Арсен Мирзоян первым рассказал о причинах смерти своей тещи – легендарной украинской певицы Нины Матвиенко. Певец, давая интервью Славе Демину, сообщил, что причиной смерти известной певицы было онкологическое заболевание.

Арсен Мирзоян (фото из открытых источников)

"Было тяжело. В начале Нина Митрофановна просила, чтобы мы не появлялись у нее в больнице. Не хотела, чтобы ее такой видели. Ну а потом уже, приезжали все, кто был свободен. Нужно было просто привезти лекарства, поговорить. Где-то месяц это происходило. Она никогда не жаловалась. У Тони есть в телефоне последние слова Нины Митрофановны. Потом резко стало плохо. Мы не понимали, что это может быть. Никто не понимал, что это так серьезно", — рассказал музыкант.

Отвечая на вопрос Славы Демина, певец подтвердил, что последние месяцы Нина Матвиенко боролась с онкологическим заболеванием.

"Да. Нина Митрофановна всегда была на диетах. Всегда вела здоровый образ жизни. Хотел ее сфотографировать, но не успел. Она просто спрашивала, когда это закончится. Просто хотела, чтобы это все как-то закончилось", — рассказывал Мирзоян.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что обращение покойной Нины Матвиенко к дочери растрогало Сеть . После того как умерла народная артистка Украины Нина Матвиенко, в социальных сетях распространяют видеоролик, где артистка записала обращение к своей дочери Антонине. Хотя впервые этот видеоролик появился еще в прошлом году, сейчас когда певица ушла из жизни, он вызывает еще больше волнений.

На видео Нина Матвиенко рассказывает, как любит свою дочь и расстроена разлукой с ней. Она говорит, что не может заснуть уже несколько ночей из-за таяния с самым родным человеком.

