РФ отомстила Алле Пугачевой новым способом

Российскую певицу Аллу Пугачеву, открыто осуждающую вторжение РФ в Украину, вырезали из фильма "Крыголам" во время показа на российском телевидении.

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

Как сообщили российские СМИ, в версии фильма, транслируемого телеканалом "Дом кино", лицо Примадонны убрали из календаря.

Лента "Крыголам" 2016 года рассказывает об экипаже судна, оказавшемся в кризисе в 1985 году. В середине фильма есть момент, где помощник капитана зачеркивает дату в календаре, после чего зрители видят его крупным планом. Оригинальная версия содержала изображение Пугачевой, однако во время трансляции ее лицо было затуманено.

Таким образом, российское телевидение пытается стереть певицу с информационного пространства в надежде, что зрители даже не заметят перемен.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, Алла Пугачева довела россиян до истерики, спев впервые за длительное время с украинцем. Российская певица Алла Пугачева, активно критикующая агрессию России против Украины и поселившуюся в Израиле, впервые за долгое время выступила на публике.

Недавно Пугачева организовала празднование весны на своем имении на Кипре, где встретилась с одесским шансонье Феликсом Шиндером. Во время мероприятия видео с их выступлением появилось на Instagram. На записи Пугачева выглядит очень спокойно, пела вместе с музыкантами и радостно проводила время в их компании, признавшись: "Я себе пою".

Феликс Шиндер поделился видео, добавив подпись: "Встречать лучших людей — это большое счастье. Имею честь петь для Аллы Борисовны Пугачевой". В России же на это видео возникли неоднозначные реакции. Пользователи соцсетей выражали возмущение, комментируя, что Пугачева "стала еврейкой", называя ее "жертвой пропаганды", и критикуя ее за спокойную жизнь, мол, "поет на завалинке, там ей и место".



